En Banfield opinan que Lanús tuvo "una actitud vergonzosa y miserable"

Desde el Comet dicen que Gregorio Tanco cumplió la sanción de un partido el viernes, cuando jugaron las reservas, por eso estaba habilitado para jugar el sábado el derby del Sur de Buenos Aires. De todos modos, habrá que esperar la resolución del Tribunal de Disciplina.

La dirigencia de Banfield acusó al presidente de Lanús, Nicolás Russo, de tener una "actitud vergonzosa y miserable" por el reclamo de los puntos tras la supuesta mala inclusión del juvenil Gregorio Tanco en el clásico del sábado pasado.

Juan Fontenla, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Banfield, aseguró que al club no le "preocupa nada" del reclamo de Lanús ya que el jugador figuraba como habilitado en el sistema Comet de la AFA y repudió el accionar del presidente "granate", Nicolás Russo.

"Repudiamos la actitud de Russo, ningún hincha o socio de Lanús se debe sentir representado con sus dirigentes", apuntó Fontenla en declaraciones a TyC Sports desde el predio de Luis Guillón. El dirigente del "Taladro", además, responsabilizó directamente a Russo de iniciar el reclamo por la supuesta mala inclusión de Tanco.

"La denuncia de Lanús es vergonzosa, es una actitud miserable de Russo en este momento. Tanco entró para jugar los últimos siete minutos y reemplazó a un jugador fracturado", remarcó Fontenla.

Luego de la derrota del sábado en el clásico por 2-0, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, confirmó que iban a reclamar los puntos por la "inclusión indebida" de Gregorio Tanco, quien había sido expulsado en el encuentro de Reserva de la jornada anterior ante San Lorenzo.

¿Qué dice el Comet?

El gerente del Comet, Damián Dupiellet, se refirió a la situación y explicó que, según sus registros, el defensor estaba habilitado, aunque la última palabra es del Tribunal de Disciplina: "Cuando al jugador de Banfield lo expulsaron en Reserva se formó un expediente disciplinario que fue al Tribunal de Disciplina que le puso como sanción un partido. Para el sistema lo cumplió el viernes en Reserva", comenzó explicando.

De hecho, en la planilla del partido que emite la AFA, Tanco figura habilitado. Sin embargo, Dupillet dejó en claro que más allá de lo que argumente el Comet, su postura no es vinculante, razón por la cual habrá que esperar a que se expida el Tribunal de Disciplina. Eso es en lo que se basa Lanús también. El tema es de interpretación y aún no se sabe qué pasará.

"Que el sistema lo habilite a jugar a Gregorio Tanco no necesariamente quiere decir que pueda llegar a estar habilitado. Será el Tribunal de Disciplina el que analice si está bien o mal habilitado", agregó Dupiellet al respecto y detalló: "El Boletín del Tribunal de Disciplina dice que el jugador está suspendido por un partido. Yo no puedo decir quién tiene razón o no. El Tribunal de Disciplina es quien aplica el reglamento".

Por último, el dirigente concluyó: "El Comet es un sistema mundial que se utiliza en más de 60 federaciones en el mundo. Cada federación lo adapta a sus reglamentos y a las interpretaciones de los mismos. Quizás a futuro deberemos ver la posibilidad de poner las sanciones por fecha". ¿Qué determinación tomará el Tribunal de Disciplina?