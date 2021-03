https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.03.2021

3:57

El cordobés estuvo presente de forma virtual en el evento de cambio de nombre y se mostró conmovido por el gesto.

El estadio del Club Municipalidad de Córdoba pasó a llamarse "Facundo Campazzo"

El estadio del Club Municipalidad de Córdoba comenzó a llamarse a partir de este lunes "Facundo Campazzo", en homenaje al base argentino que hizo sus primeros pasos en el básquetbol en aquella institución y que ahora brilla en los Denver Nuggets de la NBA y en la Selección Argentina.

Al conocer la noticia, el ex Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid difundió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: "Es muy significativo para mí que el estadio del Muni pase a llevar mi nombre".

Y agregó: "En esa cancha viví momentos increíbles y conocí grandes amigos. Me divertí, aprendí y crecí. Ojalá pueda volver pronto. Gracias a todos los que llevaron adelante la iniciativa".

El cambio de nombre quedó oficializado en un evento que se llevó a cabo durante la tarde de este lunes en las instalaciones del club y que tuvo como sorpresa la presencia virtual de Facundo, que realizó una videollamada desde Estados Unidos para no perderse el momento.

"La verdad que quería estar presente como sea, tenía entrenamiento optativo, pero dejé en claro la necesidad de no perderme este cariño inmenso. En ese club aprendí valores y enseñanzas que me acompañan toda la vida y en cada partido. El club te saca de la calle, fue mi refugio. Así lo sentí. Pasé cosas muy lindas ahí, y lo que me llevo son los valores que me dieron en ese lugar y que me hacen la persona que soy”, manifestó Campazzo.

Además, participaron de la ceremonia varios familiares de Facundo; el histórico base de Atenas Marcelo Milanesio; el Subdirector de Deportes de la Municipalidad, Medardo Ligorria, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryola;

"Es un orgullo que nuestro hijo pueda tener su homenaje en esta canchita donde empezó a jugar. Estaba todo el día tirando al aro y hoy lo vemos dar sus primeros pasos en la NBA. Agradezco a la Municipalidad por esta distinción", declaró su madre, Mary Avendaño

La iniciativa fue propuesta por la Subsecretaría de Deportes Municipal, que le dio el mejor regalo de cumpleaños al cordobés, que cumple 30 años este 23 de marzo.