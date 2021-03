https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.03.2021 - Última actualización - 9:00

8:58

La marcha de las enfermeras coordinadoras es incesante, mientras hay vacunas, que por el momento llegan a cuentagotas. Con el inicio del ciclo lectivo, sólo la mitad de los maestros y profesores recibieron la dosis.

Coronavirus El Trébol: vacunan a abuelos y docentes y se completa en los geriátricos La marcha de las enfermeras coordinadoras es incesante, mientras hay vacunas, que por el momento llegan a cuentagotas. Con el inicio del ciclo lectivo, sólo la mitad de los maestros y profesores recibieron la dosis.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

Desde el el jueves de la semana pasada, se vacuna a adultos mayores de 80 años en adelante, en la ciudad de El trébol - Departamento san Martín-, con la vacuna rusa Sputnik V.

La acción sanitaria, se realiza en el vacunatorio que la ciudad posee en la zona norte, en el edificio del Centro Integrador Comunitario.

Al respecto, la enfermera Marisa Quevedo, encargada de la coordinación de la vacunación covid en la ciudad de El Trébol, manifestó: "Los turnos se van dando a través de la provincia. la gente se fue anotando en el link y les va llegando la información sobre dónde y cuándo vacunarse con días y horarios. Sólo nos quedan 20 dosis, de las 200 que nos mandaron".

En referencia a que no son suficientes las dosis para los ancianos de la ciudad, Quevedo dijo: "Nos dijeron que esta semana podrían llegar más dosis, pero siempre lo sabemos sobre la hora".

Para docentes, por la mitad

Con el inicio del año lectivo comenzado, aún no se completó la vacunación a la totalidad de los docentes. Quevedo informó: "Para docentes me quedan unas 10 dosis que son para aquellos maestros que no pudieron vacunarse en su momento cuando los llamamos. Estas vacunas las aplicaremos ya en estos días. Con los docentes aún no terminamos, porque no tenemos la totalidad de las vacunas para ellos. Nosotros en la ciudad tenemos unos 250 docentes en las escuelas para faltan los de los clubes, con los que arribaríamos a unos 300. Por el momento vacunamos unos 150 en la ciudad y nos faltan otros 150".

Mientras tanto, la primera dosis para los ancianos internados en geriátricos, se completó exitosamente. "En pocos días comenzaremos con la segunda dosis para los abuelos de los geriátricos. Nos llegarán a la brevedad, son unas 90 en total", explicaron desde el vacunatorio.

Whatsapp para consultas de vacunación en El Trébol. En la ciudad se habilitó una línea para vacunas contra el coronavirus. Todas las consultas e pueden realizar al (3401) - 15400224.