Reclaman en Corrientes que se inicie el juicio por el derrumbe que costó la vida de 8 obreros

El hecho que ocurrió el 22 de marzo de 2012 en la calle San Martín al 652 de la capital tiene como principales apuntados al ingeniero Walter Bruquetas, el arquitecto Marcelo Javier Mayer, el ingeniero Elías Cohen y el capataz Carlos Valenzuela.

Familiares de los fallecidos por el derrumbe de un edificio en construcción en la capital correntina exigieron este lunes que se inicie el juicio, a nueve años de la tragedia en la que murieron ocho obreros.



“La Justicia tiene olvidada esta causa mientras los acusados andan felices de la vida, yo estoy ahora en el cementerio, poniendo una flor en la tumba de mi hijo”, declaró María Rosa Urbina, madre de Diego Rodríguez, una de las víctimas fatales del 22 de marzo de 2012.

El informe judicial sobre el caso, ocurrido en la obra de un edificio de departamentos, en San Martín 652 de la ciudad de Corrientes, señala que “el derrumbe ocasionó el arrastre de las 11 personas que estaban cargando el hormigón del tanque de agua por encima del nivel 9 de la obra en construcción, provocando la muerte de 8 personas que cayeron hacia el vacío”.

Los fallecidos fueron los obreros Diego Rodríguez, Marcos González, Jorge Acevedo, Eduardo Acevedo, William Valenzuela, Ramón Zacarías, Enrique Sosa y Paulo Medina, y resultaron heridos Luis Pelozo, Nelson Valenzuela y José Molina.

“En esta Justicia hay mucha corrupción e impunidad, pasaron nueve años y lo único que pedimos es justicia. Sentimos bronca e impotencia”, afirmó la mujer que protestaba este lunes por la dilación del juicio.

Urbina agregó que “la Justicia siempre tiene una excusa, ahora es la pandemia, pero ya pasaron nueve años y el juicio no llega”, y agregó que los familiares y amigos de las víctimas esperan que “se realice este año, aunque todavía no hay fecha”.

“Sabemos que son gente con poder, pero yo no me callo más, no dejaremos de pedir justicia”, afirmó a esta agencia en referencia a los imputados.

Los procesados son el ingeniero Walter Bruquetas, el arquitecto Marcelo Javier Mayer, el ingeniero Elías Cohen y el capataz Carlos Valenzuela.



“La vida de un hijo no tiene precio y no se negocia, queremos justicia”, concluyó la madre de Diego, que murió en el derrumbe a los 26 años y era padre de un niño de tres.

Por su parte, el abogado de la querella, Rubén Leiva, expresó que considera que este año se realizará el juicio “para que los responsables cumplan con su responsabilidad penal y civil”.

Los 10 acusados fueron procesados en el año 2013.

