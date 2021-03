https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El “Detective de Mascotas”

Está confirmada la tercera cinta de "Ace Ventura"

Morgan Creek, histórica productora de la franquicia, confirmó la información a un portal especializado en cine. De todas maneras, no hay que cantar victoria aún: la presencia de Jim Carrey aún no está confirmada.

