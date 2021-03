https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.03.2021 - Última actualización - 11:46

11:43

Es hija de la cantante Rocío Jurado. Es muy conocida en España y, en horario de máxima audiencia, se difunde un documental en el que se anima a contar lo que pocas y pocos se animan: el constante maltrato psicológico y la revictimización en el mundo machista.

“Contar la verdad para seguir viva” La española Rocío Carrasco, rompió el silencio y denunció en un documental el maltrato machista Es hija de la cantante Rocío Jurado. Es muy conocida en España y, en horario de máxima audiencia, se difunde un documental en el que se anima a contar lo que pocas y pocos se animan: el constante maltrato psicológico y la revictimización en el mundo machista.

"Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, cuenta con un título propio del melodrama. Se trata de una serie documental donde las primeras e impactantes declaraciones de Rocío Carrasco sobre el conflicto legal que ha provocado que no mantenga desde hace años contacto con sus dos hijos se mostraron en la cadena televisiva española en el horario central de audiencia.

“Él me dio un tirón de pelo y me dio con la cabeza en la mesa”. “Mi exmarido me ha dicho: ‘Te los voy a quitar, voy a hacer que tus hijos te odien”. “[Antonio David] no tiene piedad para con ellos. Son víctimas de una mente diabólica”. “Pensé que la única forma de que esto se terminara era quitándome de en medio. Me tomé varias pastillas diferentes”, confiesa emocionada la hija de Rocío Jurado ante la cámara. También admitió llevar “desde 2011 en tratamiento psiquiátrico y psicológico por síndrome ansioso depresivo moderado y grave cronificado en el tiempo”.

Sus palabras han despertado la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha definido en su cuenta de Twitter el testimonio de Carrasco como “el de una mujer maltratada”. Más de la mitad de los 10 temas españoles tendencia en esta red social en la noche del domingo hacen referencia a esta entrevista. También ha comentado lo ocurrido en el programa Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1 — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021

Aunque impactante y desgarrador, el material visto en los dos primeros capítulos emitidos de forma inconexa este domingo, intercalados con un debate entre colaboradores habituales del canal, se compone en su gran parte de declaraciones de su protagonista y de vídeos de archivo que la cadena lleva años usando. La serie muestra por vez primera algunas pinceladas de informes médicos y legales cedidos por Carrasco para apoyar su minucioso relato, pero, hasta el momento, se asemeja a un formato más cercano a la reciente entrevista del príncipe Enrique y Meghan Markle a Oprah Winfrey que a un documental.

Tenés que leer

Los responsables de “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” han optado por no contrastar lo contado por ella invitando a hablar a la otra parte del conflicto, Antonio David Flores y a su hija Rocío Flores. Tampoco participa en estos primeros minutos ni una sola de las muchas terceras personas mencionadas por Carrasco. Su exmarido, colaborador habitual de Telecinco, aseguraba esta misma semana no haber sido consciente de la existencia de esta serie hasta que se emitió su tráiler promocional. De esta forma queda abierta la posibilidad de que sus reacciones puedan verse, también por capítulos, en otros programas de la cadena.

La serie documental sobre Rocío Carrasco arrasa con 3,7 millones de espectadores y 33,2% de cuota de pantalla.

Lo que sí ha logrado la entrevista es trascender el mero comentario de crónica social y generar conversación en torno a temas como la salud mental y la misoginia en los medios de comunicación masivos.