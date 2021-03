https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.03.2021 - Última actualización - 13:03

12:55

Jonathan Torres, hijo del "Bocón" sabalero, viene de clavar un doblete para el milagroso equipo de Marito Sciacqua. Hincha de Colón, "Jony" jugará contra el Tate este viernes a la noche en Santa Fe. Su hermanito, Joel, también es delantero y juega en...¡Unión!.

Linda historia futbolera: familia dividida en Santa Fe Del hijo del "Bocón" Torres: "Papá... ¿qué hacemos gritando un gol de Unión?"

A los 24 años, Jonathan Torres tiene algo en claro en esto del fútbol: en ningún lado va a jugar "por portar apellido", ni siquiera le pasó en Quilmes. El hijo "más conocido" del querido "Bocón" Cristian Torres, ex Colón, viene de clavar un doblete feliz con la camiseta verde de Sarmiento de Junin, anotó su tercer festejo en Primera División y desató una alegría desmedida pero justificada ciento por ciento: salieron a jugar con ¡17 bajas por Covid! en el plantel de un Marito Sciacqua que lo debió ver por TV desde la cama. Este viernes, "Jony" pisará el 15 de Abril para jugar un partido especial contra Unión, aunque saben que no todos en la familia desearán "que le vaya bien". Es que el menor de los Torres, su hermano Joel, es fanático de Unión y delantero de la cuarta tatengue en AFA. Será algo así como jugar el clásico de la fecha 13 de manera anticipada.

-La verdad que fue sorpresivo lo de los casos de Covid que sufrieron, el mismo Marito Sciacqua como DT muy afectado (por suerte ya recuperándose), un masajista muy complicado y muchos jugadores descartados...

-La verdad que la pasamos mal por el tema de los contagios, hay que pensar que para ser futbolistas antes son personas y tienen una familia detrás que sufre. Fue muy duro y todavía lo seguimos padeciendo, no sabemos cuándo se van a reincorporar. En principio, por lo que nos dijeron, ninguno tendrá el alta médica para viajar a Santa Fe y jugar el viernes contra Unión.

-Estaba instalado en el ambiente del fútbol argentino que muchos hinchas, desde afuera, querían que ganara Sarmiento el partido del domingo. Es que pareció un acto de justicia en el medio de tantas bajas por el Covid para un mismo equipo.

-Es cierto que nos salió un partido muy lindo; creo que jugamos con garra y con corazón, pensando en ese compañero que se moría de ganas por estar. Fuimos justos vencedores y todo lo que pasó fue emotivo para todos contra Defensa y Justicia en Junín.

-¿Fue una carga extra para vos jugar en Quilmes con el apellido Torres, por todo lo que hizo allí el "Bocón"?

-Yo tengo en claro que con el apellido y con el nombre no juega nadie. Hay que demostrar en el día a día y luego aprovechar la chance cuando te toca entrar. Siento que acá, en Junín, encontré tranquilidad y mucha confianza.

-¿Se pone "cargoso" el "Bocón" como papá con recomendaciones tipo "pegále de esta forma" o "hubieras definido así"?

-Siempre hablamos de fútbol y obviamente que lo escucho atentamente. Eso sí: sabe que cuando el equipo pierde, no me gusta que nadie me hable.

-Por lo futbolera que es la ciudad, ¿será especial jugar contra Unión el viernes a la noche en Santa Fe?

-Ir a Santa Fe siempre es especial para mí, es mi ciudad y me reencuentro con mucha gente que quiero de mi familia, a pesar que de chico me fui a probar suerte a otros lados.

-¡Uno imagina cómo debe estar el pedido de entradas en la familia para poder verte el viernes!

-La verdad que para el viernes me pidieron muchas entradas...¡No se cómo voy a hacer!. Mi viejo, por ejemplo, estuvo presente el día del ascenso ahí mismo, en la cancha de Unión.

-¿Cómo es la historia de Joel Torres, hermano tuyo y delantero, pero hincha y jugador de Unión en inferiores?

-Tengo un hermano en Unión, siempre que puedo lo voy a ver como haría cualquier hermano. Con mi viejo le tratamos de decir que disfrute, como delantero lo tratamos de ayudar. Tiene muchas condiciones.

Joel Torres, hermano de Jonathan que está en Sarmiento de Junín, es categoría 2002 y delantero de la cuarta tatengue en AFA. Hace un puñado de años que llegó al Tate, equipo del cual es hincha. En la charla con el programa ADN GOL por la FM 96.7, el mismo "Jony" contó una anécdota imperdible.

"Lo fuimos con mi papá, el "Bocón", a verlo en uno de sus partidos. ¡Y tuvimos la suerte que ese día Joel hizo un gol con la camiseta de Unión!. Nos abrazamos como loco los dos, lo gritamos, pasó un rato y le dije al viejo: Papá ¿qué hacemos los dos gritando un gol de Unión?...", contó "Jony". Y la remató explicando que los colores del club que uno es hincha siempre tiran, "pero la sangre es más fuerte".