Línea directa

Transgresores por naturaleza

LUIS

"Por qué será que en nuestra Argentina tenemos muchos derechos, pero cuando se trata de obligaciones, todos hacen mutis por el foro. Es lógico y razonable entender que existen acciones que están prohibidas, y es nuestra obligación acatar esas prohibiciones, pero a los argentinos nos gusta transgredir, ¡y vaya que nos gusta! Cuando venís en una ruta atestada de vehículos que transitan despacio y se detienen, siempre hay un vivo que pasa por la banquina avanzando muchos metros y hasta kilómetros, transgrediendo la norma que lo impide. Otro ejemplo es cuando se estaciona en un lugar vedado al estacionamiento. Pero no, el argentino estaciona igual, total son solo dos minutos te dicen y se salen con la suya. Cuando ponen la música a alto volumen, el tipo sabe que molesta a los vecinos, pero no le importa, que el vecino se embrome, dice. Ahora, cuando ese mismo argentino viaja a Europa se comporta como un europeo, jamás transgrede nada, pero retorna al país y transgrede todo. Entonces, las normas están, pero es el argentino que está acostumbrado a transgredirlas".

Recomendación

ALCIDES FOSCO

"Es mi deseo compartir con ustedes mi humilde opinión. Quiero recomendar el libro de un gran presidente. Y lo hago sabiendo que del otro lado hay personas que no comulgan con él. Pero nadie, absolutamente nadie puede negar su buena fe puesta en su gestión, con más aciertos que errores, por eso es importante destacarlo. Me refiero al libro 'Primer Tiempo', de Mauricio Macri. En él desarrolla una maravillosa exposición de su gobierno y explica con razonable lógica, porqué no se pudo avanzar como él lo deseaba en su gestión. Se debe terminar con ochenta años de asistencialismo irracional, con hacer que la gente no trabaje, como dice el dicho: dar pescado sin enseñar a pescar. En Argentina todo es gratis, y es la ley del menor esfuerzo, y todo eso Macri lo sabía, pero cuatro años es muy poco para realizar el cambio. Porque del otro lado encontramos el ostracismo y la decadencia. Argentina es para quienes desean un futuro mejor, es para quien quiere trabajar, es para quien paga todos los impuestos. Basta de fomentar vagos, Argentina necesita ponerse de pie, y Macri lo dice en su libro".

Pozos

MARÍA DEL CARMEN

"No entiendo por qué siempre retrocedemos con las gestiones municipales. Hace tiempo, un intendente manifestó que había solicitado un préstamo para tapar los pozos en las calles de la ciudad. Tengo entendido que ese préstamo fue otorgado, es más quedó seguramente dentro de las deudas que dejó ese intendente, y los famosos pozos no se taparon. Alguna vez alguien debería dar explicaciones de lo que se prometió y no cumplió, e incluso qué hicieron con ese dinero por el cual pidieron el préstamo. En la gestión actual, no se ve a nadie tapar los cráteres de la ciudad. Digo y me pregunto, ¿qué están esperando?, ¿que haya accidentes graves para tapar pozos?".