China: al menos cuatro muertos tras un ataque contra un edificio público

Cuatro personas murieron en un atentado con un artefacto de fabricación artesanal contra un edificio administrativo en un pueblo del sur de China, un hecho poco común en el país, informaron las autoridades.

El hombre que colocó este artefacto de fabricación artesanal, de 59 años, también habría fallecido en la explosión, según la policía, y hay cinco personas heridas.

Reports of a bomb explosion in Guangzhou.The explosion occurred at local government office in the Mingjing village of Guangzhou privince.