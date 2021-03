https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.03.2021

16:40

La interventora y la vicedirectora seguirán en sus cargos hasta tanto se complete el sumario administrativo por el vacunatorio vip. El secretario de Salud, Dr. Jorge Prietto, aseguró que actuarán Asuntos Jurídicos y Fiscalía de Estado.

Vacunación VIP Reconquista: Salud no aceptó las renuncias de funcionarias del Nuevo Hospital La interventora y la vicedirectora seguirán en sus cargos hasta tanto se complete el sumario administrativo por el vacunatorio vip. El secretario de Salud, Dr. Jorge Prietto, aseguró que actuarán Asuntos Jurídicos y Fiscalía de Estado. La interventora y la vicedirectora seguirán en sus cargos hasta tanto se complete el sumario administrativo por el vacunatorio vip. El secretario de Salud, Dr. Jorge Prietto, aseguró que actuarán Asuntos Jurídicos y Fiscalía de Estado.

Por Gustavo Capeletti

La crisis política y sanitaria que se cierne desde hace semanas al Nuevo Hospital de Reconquista suscitada por el vacunatorio vip, que se llevó puesto al director Dr. Fabián Nuzarello (al que le pidió que deje el cargo el propio gobernador Omar Perotti) y que puso en el centro de los cuestionamientos públicos a tres consejeros por haber incluido en la lista de vacunación a parientes directos, motivó que el secretario de Salud de la provincia, Dr. Jorge Prietto, arribara a Reconquista para tratar de poner en orden las desencajadas fichas de la salud pública del norte santafesino.

La llegada del funcionario ministerial al frente de una comitiva integrada por abogados y contadores se produjo en la mañana del sábado, aunque adquirió mayor trascendencia el lunes cuando se confirmó que su presencia obedecía a la realización de una investigación sobre los hechos acaecidos en el efector que, por supuesto, son investigados en el marco de un sumario administrativo, y también en el fuero penal; y también a gestionar las renuncias de la interventora y la vicedirectora del centro de salud norteño.

“El Hospital es un gran monstruo con pies de barro, donde nunca se pudo constituir la estructura de su recurso humano”, admitió en conferencia de prensa el secretario de Salud de la provincia, Dr. Jorge Prietto, aunque agregó que “hoy se está trabajando en esto, en rever, reevaluar y reivindicar a cada uno de los trabajadores en todo lo que podamos”.

El funcionario tomó contacto con los medios en la sede del efector donde informó que “en este momento, lo que investiga el Ministerio de Salud es un sumario que lo que le compete que es la faz administrativa, lo penal lo investigan los fiscales. En virtud del resultado va a ser la sanción a aplicar, esto no lo podemos adelantar porque hay dos actuaciones, una que compete a la ley en sí que va de sanciones leves hasta exoneraciones”.

Mesa de trabajo

Agregó que “se ha entregado toda la documental que ha pedido Fiscalía en tiempo y forma, estamos llevando hacia el Ministerio de Salud las actuaciones administrativas, pero independientemente de esto lo más importante es que se constituyó aquí una mesa de trabajo con las autoridades que van a continuar funcionando más allá de la renuncia presentada”.

Paralelamente, indicó que van a actuar en el caso Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Fiscalía de estado, y dijo que “en virtud del resultado que se obtenga se va a determinar la conducción que va a tener este Hospital, que es de referencia y que hay que reivindicar frente a esto que se avizora y que es una segunda ola y que viene con alto impacto”.

El funcionario estuvo flanqueado por las renunciantes coordinadora regional de Salud, Dra. Leira Mansur, y la vicedirectora del nosocomio, Dra. Carolina Cardozo. Ambas renunciaron a sus cargos a fines de la semana que pasó, pero hoy Prietto reveló que sus pretensiones de dejar sus cargos no fueron aceptadas por el Ministerio.

Por su parte, la médica Cardozo, que en su nota de renuncia había denunciado falta de apoyo en equipamiento y recurso humano, bajó el tono a sus fuertes críticas al nivel central y prefirió declarar que “venimos en una mesa de diálogo, he sido escuchada, eso es importante porque era un poco el reclamo”. Lo propio refirió Mansur, que destacó que “se está trabajando en forma conjunta”.

“Crisis más profunda”

Por su parte, dirigentes del gremio de la sanidad Siprus, junto a afiliados, se manifestaron frente a la sede del imponente Nuevo Hospital para “darles la solidaridad del todo el Consejo Ejecutivo Provincial tanto a los trabajadores como a los usuarios de los servicios de salud. En el Hospital de Reconquista se está viendo cual es la política sanitaria que tiene el gobierno provincial, una política que nosotros desde hace mucho tiempo venimos denunciando que, tal como está, va a terminar provocando una crisis más profunda que la que está teniendo el sistema de salud desde hace varios años”.

En esa línea, pusieron el foco en que “acá se condensan los manejos políticos, los problemas de gestión y, sobre todo, la falta de recursos humanos, problemas en el sistema de emergencia de traslados, problemas de especialistas en áreas críticas, hace falta mucha más cantidad de profesionales”.

“Esto no es solamente un problema de gestión, hay una desorganización que en la mañana del viernes no se sabía quién iba a tomar la guardia y los compañeros que habían cumplido su turno no se podían retirar. Esto muestra a las claras cómo terminó lo que nosotros denunciamos, como el crítico problema de terapia intensiva, el desastre del sistema de ambulancias, que no pueden atender 150 pacientes por días los compañeros que están saturados, con las vacunas terminó pasando lo que está pasando”, denunciaron.