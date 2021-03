https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por $ 10 millones

Comercio Interior multó a cuatro financieras por irregularidades en los préstamos otorgados

Daban préstamos no solicitados con cargo automático en cuentas de consumidoras. Por otro lado, no informaban a quienes sí solicitaron los créditos sobre las características y condiciones de comercialización de los préstamos.

Crédito: Archivo El Litoral

