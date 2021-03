https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.03.2021 - Última actualización - 17:34

17:30

Las ventas en unidades de producción nacional de todos los segmentos de maquinaria registraron un aumento en el cuarto trimestre de 2020 respecto a igual trimestre del año anterior.

Dato del Indec Fuerte suba interanual en maquinaria agrícola Las ventas en unidades de producción nacional de todos los segmentos de maquinaria registraron un aumento en el cuarto trimestre de 2020 respecto a igual trimestre del año anterior. Las ventas en unidades de producción nacional de todos los segmentos de maquinaria registraron un aumento en el cuarto trimestre de 2020 respecto a igual trimestre del año anterior.

La venta de máquinas agrícolas durante el cuarto trimestre de 2020 alcanzó una facturación de 32.010,4 millones de pesos, que representa un aumento de 89,3% en relación con el mismo trimestre de 2019, según informó el Indec.

Aunque el informe no aclara si la comparación no despeja la incidencia de la inflación, (los montos no incluyen IVA) los datos de unidades ratifican una mejora de volúmenes.

Los tractores presentaron el nivel de facturación más alto del trimestre, con 11.114,5 millones de pesos, lo que representó una suba de 66,7%, en comparación con igual trimestre del año anterior.

La facturación de sembradoras, implementos y cosechadoras aumentó 148,1%, 107,9% y 64,1%, respectivamente. En el cuarto trimestre de 2020, las unidades vendidas de sembradoras registraron el mayor incremento respecto a igual trimestre del año anterior, con 35,0%; los implementos crecieron 26,7%; los tractores, 2,6%; mientras que las unidades vendidas de cosechadoras experimentaron una disminución de 0,5%.

Las ventas en unidades de producción nacional de todos los segmentos de maquinaria registraron un aumento en el cuarto trimestre de 2020 respecto a igual trimestre del año anterior.

Los tractores presentaron la mayor suba con 82,0%; la cosechadoras 77,2% y los implementos, 30,8%. En el caso de las sembradoras, si bien no se discriminan las ventas según su origen –por aplicación de la normativa del secreto estadístico– las unidades vendidas son mayoritariamente de producción nacional.

Con respecto a la participación de las unidades de origen nacional en el total de ventas en unidades, en el cuarto trimestre de 2020, los tractores de producción nacional presentan una participación de 94,5%; las cosechadoras de 94,2% y los implementos, de 91,1% en el total de unidades vendidas de sus respectivos segmentos.

En el cuarto trimestre de 2020, los tractores participaron con el 34,7% de la facturación total, con 11.114,5 millones de pesos; los implementos tuvieron un 31,0% de participación, con 9.917,5 millones de pesos; las sembradoras tuvieron un 18,5% de participación, con 5.915,2 millones de pesos; y las cosechadoras, el 15,8% restante, con 5.063,2 millones de pesos.

En cuanto a la participación de los distintos subgrupos de implementos, se observa que los otros implementos representan el 43,7%, con 4.335,9 millones de pesos de facturación; las pulverizadoras participan con el 39,7%, con 3.939,5 millones de pesos de facturación; y los implementos para acarreo y almacenaje de granos, con 1.642,1 millones de pesos, representan el 16,6% restante

El balance del año

Siempre según el Indec, la venta de maquinaria agropecuaria registró, en 2020, una facturación de 100.817,8 millones de pesos, que representa un aumento de 80,8% respecto a 2019.

Los cuatro grupos de maquinarias presentaron incrementos en la facturación en el acumulado de 2020 en comparación con 2019. Las sembradoras aumentaron 130,5%, los implementos, 118,6%, los tractores, 55,9%; y las cosechadoras, 54,4%.

Las unidades vendidas de implementos registraron el mayor incremento interanual en el acumulado del año 2020, con 31,2%; las sembradoras crecieron 24,9%; los tractores aumentaron 4,3%; mientras que las unidades vendidas de cosechadoras experimentaron una disminución de 2,1%.

En cuanto a la facturación de las maquinarias según su origen, en 2020, se observa un mayor aumento interanual en implementos y cosechadoras de producción nacional (139,4% y 76,3%, respectivamente) que en los de origen importado (67,9% y 21,7%, respectivamente).

Los tractores de producción nacional presentaron una suba interanual en la facturación de 109,5% y los de origen importado registraron una baja de 21,2%.