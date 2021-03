Ajedrez: se disputará este fin de semana el Torneo Selección Santafesino 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con protocolos sanitarios, la Federación Santafesina de Ajedrez retoma sus actividades con el evento local, suspendido el año anterior por la pandemia. La competencia se realizará del 26 al 28 de marzo y tiene validez ELO FIDE y clasifica para el Mayor Santafesino, que se disputará en abril.

El Selección Santafesino es un histórico torneo de ajedrez local que, con el paso del tiempo dejó de existir. Sin embargo, la gestión actual de la Federación Santafesina de Ajedrez ha decidido retomarlo, según indicó a El Litoral su presidente, Yasser Hase.

“En alguna época era el intermedio entre los jugadores que venían escalando las distintas categorías, escalando en el ranking y llegaban a tener el nivel de primera división, y los jugadores que destacaban en Santa Fe... en ese entonces, se disputaban una gran cantidad de partidas durante el año, para llegar así, a clasificarse y dispitar el torneo Mayor, que en ese momento, era todos contra todos, y de ahí salían el Campeón Santafesino", explicó el referente. Ahora -dijo- la Federación decidió “reeditarlo”, tratando a la vez de modernizarlo: “en este caso, la idea es que el campeonato Selección 2020 va a ser el que clasifique a los mejores jugadores santafesinos, que van a disputar -junto con el Campeón Santafesino actual- el torneo Mayor, que se estará disputando un mes después de la fecha en que se termine de disputar el evento local”.

Características del torneo

Por el momento, el torneo Selección es un Suizo a siete fechas, donde los jugadores van a tener siete posibilidades de ubicarse en las mejores posiciones y, de ese modo, llegar a clasificar para el torneo Mayor Santafesino 2020. “Van a jugar los mejores del momento, entonces, en orden de jerarquía, el torneo Selección sería el segundo en importancia para Santa Fe, después del torneo Mayor, que se disputará entre abril y mayo, siempre correspondientes al año 2020, que no se pudo disputar por la pandemia”, puntualizó Hase.

Foto: Gentileza

Luego, en el segundo semestre del año, se va a disputar el torneo Selección donde van a participar todos los jugadores de la órbita de la Federación Santafesina para ocupar algunos de los lugares del Mayor Santafesino, que es un torneo “cerrado” donde juegan todos contra todos. En tal sentido, el Presidente de la Federación adelantó que “a partir del año que viene, la idea es que los torneos se sigan disputando pero que también se incorpore la disputa de todas las categorías Sub 1400, Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2200, aparte del torneo Selección”. “Entonces todas esas van a ser oportunidades para que los jugadores puedan ir creciendo y clasificar en el Selección los mejor posicionados”, aclaró.

Foto: Gentileza

Se pueden solicitar dos Bye hasta la cuarta ronda inclusive, eso implica que cada uno de los jugadores puede pedir hasta dos partidas en las cuales no tiene que presentarse a jugar, se le da por empatada la partida sin disputar, pero el sistema automáticamente lo excluye del sorteo para esa fecha y el jugador tiene la posibilidad, por ejemplo si tiene que asistir a clases o al trabajo, hasta la cuarta jornada pueden solicitar esta alternativa de “empate”, a cambio de no jugar, para no quedar rezagados en la competición.

La primera y la segunda jornada se jugarán el viernes a las 17.30 y a las 21, el sábado a la mañana y a la siesta, pero las otras, por la instancia en la que ya estaría el torneo, se tendrán que disputar de manera presencial sí o sí, todas. El jugador que no se presenta pierde y queda descalificado del torneo.

Clic aquí para ver el cronograma completo

El torneo es válido para el ELO FIDE -para los inexpertos: ELO es el ranking de cada jugador a nivel global; FIDE de es la Federación Internacional de Ajedrez-, es decir que cualquiera de los competidores sube o baja porcentaje de ranking según los resultados que vaya obteniendo. "Hasta el momento hay casi 40 jugadores inscriptos, un muy buen número considerando que estamos volviendo de la pandemia y es la primera actividad formal que realizamos", concluyó Hase.

Más información:

Facebook: https://www.facebook.com/fsasantafe

Correo electrónico: fedsantafesinadeajedrez@gmail.com

Teléfono: 342 - 5571712