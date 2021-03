https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.03.2021

20:55

Bolsa de Comercio

El precio de la soja se mantuvo en US$ 330 en Rosario

El trigo y el maíz registraron subas de hasta US$ 3 por tonelada.

Bolsa de Comercio El precio de la soja se mantuvo en US$ 330 en Rosario El trigo y el maíz registraron subas de hasta US$ 3 por tonelada. El trigo y el maíz registraron subas de hasta US$ 3 por tonelada.



Foto: Archivo/Manuel Fabatía.

El precio de la soja con entrega contractual operó estable en US$ 330 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo y el maíz con subas de hasta US$ 3 por tonelada. Por la oleaginosa de la nueva campaña comercial 2020/21, los contratos pactados para abril y mayo se también se ubicaron en US$ 330 la tonelada, mientras que la posición junio y julio cotizó a US$ 325. Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron US$ 3 más que ayer hasta los US$ 195 la tonelada, mismo precio para la descarga hasta el 19 de marzo. En cuanto al cereal tardío, se mantuvo la oferta en junio con US$ 190; julio, US$ 182; y agosto y septiembre, US$ 185. Por el trigo con descarga en abril, se ofrecieron abiertamente US$ 208 la tonelada, US$ 3 más que ayer, mientras que la posición de mayo se mantuvo sin cambios en US$ 210. Por último, el girasol cerró a US$ 450 la tonelada y el sorgo a US$ 185 la tonelada.