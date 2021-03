¿Quién filtró la foto de Macri semidormido junto con Juliana Awada durante un Zoom?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de prensa de Juntos por el Cambio distribuyó las imágenes pero desde el PRO aseguran que nadie del entorno de Patricia Bullrich las envió "con mala intención".

A un día de la difusión de la polémica foto de Mauricio Macri y Juliana Awada en el Zoom de Juntos por el Cambio, no se sabe la identidad de la persona que la reenvió a los periodistas “por error”, según la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Sí se sabe que la responsabilidad de un integrante del equipo de voceros y jefes de prensa de la coalición opositora, que comparten un grupo de WhatsApp.

La imagen causó sensación en las redes sociales y hasta Alberto Fernández aprovechó el episodio para castigar a Macri: “Estamos vacunando a todos los argentinos mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican”, afirmó este lunes al asumir como presidente del PJ.

Sin embargo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue la única que este martes habló sobre la polémica foto y descartó cualquier connotación política en su difusión: “Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa”, dijo en declaraciones radiales. “No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, sostuvo la ex ministra de Seguridad.

Por otra parte, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, también se refirió al tema y contó hoy que “hace casi seis meses” que no participa de las reuniones de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y aseguró que la foto del ex presidente Macri recién levantado alas 10 de la mañana en el Zoom de Juntos por el Cambio es parte de “la interna del PRO”. “La foto la sacó alguien que estaba ahí, pero no fuimos nosotros. Esa es la interna del PRO”, sostuvo el referente de la UCR, en diálogo con Rock and Pop.