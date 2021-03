https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.03.2021 - Última actualización - 23:47

23:45

Entrevista en TV

Macri: "Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso"

El ex presidente negó este martes por la noche que vaya a presentarse como candidato en las elecciones legislativas de este año.

Crédito: NA



Crédito: NA

Entrevista en TV Macri: "Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso" El ex presidente negó este martes por la noche que vaya a presentarse como candidato en las elecciones legislativas de este año. El ex presidente negó este martes por la noche que vaya a presentarse como candidato en las elecciones legislativas de este año.

El ex presidente Mauricio Macri negó este martes por la noche que vaya a presentarse como candidato en las elecciones legislativas de este año y sostuvo que tiene "clarísimo" que Cristina Kirchner lo quiere "preso", pero advirtió que igualmente está "muy tranquilo". "Lo tengo clarísimo, pero estoy muy tranquilo", respondió Macri al ser consultado si la actual vicepresidenta lo quiere "preso", mientras que cuando le preguntaron si será candidato este año respondió que "no" y sobre el 2023 indicó: "Ni yo sé qué voy a hacer, es una eternidad para la Argentina". Por otro lado, Macri habló del "cinismo del lawfare" que denuncia Cristina Kirchner como una persecución judicial en su contra, y subrayó que "la mayoría de las causas" contra la ex presidenta "se iniciaron antes" de su gobierno, por lo que lamentó que "mucha gente repite eso" que sostiene la actual Vicepresidenta. Tenés que leer ¿Quién filtró la foto de Macri semidormido junto con Juliana Awada durante un Zoom? "El kirchnerismo ha vuelto como una autocracia, ella está viendo hasta que límite puede llegar. La autocracia no es democracia", alertó el líder del PRO en una entrevista al canal La Nación+, pocos días después del lanzamiento de su libro "Primer Tiempo" que lo volvió a posicionar en la escena política del país. Consultado por el Gobierno de Alberto Fernández, lanzó duras críticas: "No tenemos política exterior, ni política económica, no se sabe qué quiere el Gobierno, que además abandonó a la gente con políticas de inseguridad. Y el Gabinete es inexistente", evaluó. Sobré quién "manda" en el Gobierno, el ex andatario dijo que " sin dudas Cristina Kirchner" y acerca de Alberto Fernández, agregó: "No lo sé definir, es una situación anómala. La Argentina está sin rumbo y sin conducción, por eso cada día estamos un poco peor". Además se refirió a su imagen en un reciente Zoom desde su habitación y dijo: "Había terminado de hacer gimnasia y me estaba vistiendo en mi cuarto, por eso mi mujer Juliana salió también, pero estaba vestida, ya le había hecho el desayuno a Antonia. No sigamos más con es pavada del vago". También fue duro con los Moyano, al afirmar que "extorsionan", lo cual es una "práctica habitual de Pablo Moyano, una de las causantes de que el país no pueda crecer", debido a que "el sobrecosto de los camiones hace que los productos no puedan llegar a ser exportados". Tenés que leer Macri presentó su libro: apuntó al Gobierno y aseguró que Juntos por el Cambio volverá al poder en 2023 Por otro lado, reiteró que su "primer error" como Presidente fue "no decir" que recibió "un Estado quebrado", y señaló que la campaña electoral de 2015 en la que compitió contra Daniel Scioli "fue negacionista porque se hizo sin reconocer la bomba que estaba por explotar". A su vez, sostuvo que el próximo gobierno tras el actual de Fernández deberá priorizar "crear trabajo y leyes laborales modernas con baja de impuestos que ya no se pueden pagar". Al respecto, insistió que su gestión intentó alcanzar esos objetivos pero deslizó que sectores empresarios y sindicales le "torcieron" el brazo. Consultado por la "mesa judicial" que el kirchnerismo denunció en los años de su gestión, advirtió que "jamás existió y que "la que existió evaluaba leyes" que se impulsaban, y agregó: "Jamás me ocupé un minuto de la causa de Cristina, me ocupaba del futuro de los argentinos". Con información de NA

Temas: