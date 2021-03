https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.03.2021 - Última actualización - 8:26

8:21

La obra de Marcelo Allasino, que interpreta Matilde Campilongo, se podrá ver en una única función en vivo, el jueves a las 22, en la plataforma Capital Cultural. La actriz contó detalles del proceso creativo que, en medio de la pandemia, se tradujo en esta puesta.

Teatro "La Tortuga": el unipersonal que nació como ventana en el encierro La obra de Marcelo Allasino, que interpreta Matilde Campilongo, se podrá ver en una única función en vivo, el jueves a las 22, en la plataforma Capital Cultural. La actriz contó detalles del proceso creativo que, en medio de la pandemia, se tradujo en esta puesta. La obra de Marcelo Allasino, que interpreta Matilde Campilongo, se podrá ver en una única función en vivo, el jueves a las 22, en la plataforma Capital Cultural. La actriz contó detalles del proceso creativo que, en medio de la pandemia, se tradujo en esta puesta.

En vivo, a través de la plataforma de contenidos Capital Cultural que impulsa la Municipalidad de Santa Fe, este jueves a las 22 se podrá ver una función de “La Tortuga”. Se trata de una producción dirigida por Marcelo Allasino y que tiene como única protagonista a la actriz Matilde Campilongo.

La obra constituyó un hito en 2020: fue el primer trabajo estrenado en Argentina en formato virtual en vivo y concretó una extensa temporada a través de Teatro Uaifai. Antes, se había llegado a estrenar a fines de 2019 e iba a tener continuidad presencial en 2020, en el Camarín de las Musas.

Foto: Gentileza Leandro Bauducco

Pero llegó la pandemia y modificó todos los planes, con lo cual la propuesta mutó a una experiencia escénica en vivo, con artistas en vivo, transmitida en vivo y en directo por Internet.

En diálogo con este medio, Matilde Campilongo recordó el proceso, no exento de dificultades, que supuso el paso forzado al universo virtual. “Ensayamos por primera vez a través del streaming y siempre lo habíamos hecho en forma presencial, más allá de que la historia ocurre a través de una videollamada. Con lo cual el dispositivo adquirió otro protagonismo”, explicó.

“Un día nos dimos cuenta que no nos íbamos a poder encontrar físicamente por mucho tiempo y teníamos la experiencia artística concebida desde lo presencial. Se nos vino el mundo abajo y no sabíamos qué hacer con la obra. Pero a partir de esa imposibilidad, Marcelo Allasino, que es un gran gestor, decidió hacer algo con las pantallas y la virtualidad”, contó.

La actriz remarcó que la decisión de todo el equipo de trabajo fue ser flexibles ante la nueva e inédita situación. “En lugar de endurecernos pensamos en adaptar la obra y adaptarnos nosotros a la virtualidad”, aseguró.

Foto: Gentileza Leandro Bauducco

Experiencia

Pese a que “La Tortuga” debió modificar su fisonomía en el cambio de soportes, la adaptación no implicó la resignación de ningún aspecto crucial. “El texto no se modificó en lo más mínimo, sí la puesta en escena. Ahora estamos pensando en trasladarla de nuevo a lo presencial, todos extrañamos el teatro tal como era”, aseguró Matilde en la charla.

Dejó en claro que la intención nunca fue que la obra fuese teatro en su versión virtual, ya que pausado el convivio falta una de las patas fundamentales para el teatro. Pero si crear una experiencia escénica en vivo, un acontecimiento único e irrepetible. “Fue como una ventana que se nos abrió durante el encierro, como volver a encontrar aire”, señaló Campilongo.

“Nuestro desafío era producir el acontecimiento, con todos los riesgos. No te puedo contar los nervios del principio, cuando tenía que arrancar sola con las funciones. Soy de una generación en la cual la tecnología entró por necesidad, no soy muy dúctil. No sabía si iba a poder. Estrené sola en mi casa, algo que nunca me había pasado”, recordó la actriz. Pero el reto fue superado.

El pasado que no muere

El texto narra la historia de una mujer de más de cincuenta años que acaba de ser operada de un tumor en la matriz. En su recuperación descubre las posibilidades que le ofrecen internet y las redes sociales, y planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces, y que vive en el exterior. El viaje de egresados a Bariloche, Flashdance, un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que - a fuerza de no haber sido superado - insiste en hacerse presente.

Foto: Gentileza Leandro Bauducco

Equipo

El equipo de esta realización cuenta con la asistencia de Cony Balsategui, música de Nico Diab, espacio e iluminación diseñados por el propio Allasino, vestuario de Julia Barreiro y Gustavo Mondino, objetos de Salvador Aleo y diseño gráfico de Leonor Barreiro.

Contexto

La función es parte de las acciones que organiza la Municipalidad de Santa Fe en el Mes de las Mujeres y Disidencias.