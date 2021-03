https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.03.2021 - Última actualización - 9:22

9:05

Después de un extenso período de sequía, en donde el sector rural necesitó la lluvia de forma urgente, en el mes de marzo las precipitaciones fueron mayores de lo esperado y el factor climático complicó la situación.

Departamento San Cristóbal El impacto de las lluvias en los campos del norte santafesino Después de un extenso período de sequía, en donde el sector rural necesitó la lluvia de forma urgente, en el mes de marzo las precipitaciones fueron mayores de lo esperado y el factor climático complicó la situación.

Noelí Ayelen Rojas | region@ellitoral.com

La suma de tres lluvias consecutivas en los últimos días en vez de generar alivio en el campo, provocó malestar en los productores agropecuarios porque las consecuencias de los aproximados 250 milímetros de agua fueron negativas.

Muchas zonas del norte provincial se vieron afectadas, especialmente los caminos rurales que se volvieron intransitables y muchas personas quedaron aisladas por este motivo.

Acerca de este tema le consultamos a Rafael Aleman, productor y actual presidente de la Sociedad Rural de San Cristóbal, quien detalló los problemas en los caminos rurales y contó cuáles son las zonas más afectadas por el temporal.

“Los campos venían muy secos, con una sequía muy prolongada, entonces absorbió bastante el agua inicialmente, hay caminos que a veces se cortan inmediatamente con lluvias grandes, esta vez se cortaron pero bajó enseguida el agua porque las lagunas absorbieron mucha agua por suerte. Veníamos complicados por la sequía larga, sin poder trabajar la tierra a tiempo, sin poder sembrar y ahora los campos están tapados de agua. El norte de Santa Fe es complicado, no tiene término medio”.

Al no poder sembrar en los campos, primero por la sequia y ahora por la gran cantidad de agua, y con la temporada invernal que se aproxima el panorama es complejo. Esas siembras vienen muy atrasadas y quienes sí tuvieron la oportunidad de llevarlas a cabo no saben qué pasará si continúan las lluvias. Por eso, los productores están expectantes del tiempo para los próximos días y contra eso no se puede hacer nada.

Según el pronóstico meteorológico se esperan lluvias para los días miércoles, jueves y viernes, parece que el agua no va a dar tregua en el norte.

“Me parece que lo peor puede ser esta lluvia que está programada, si llega a caer otra lluvia grande se va a complicar en serio porque estamos entrando en la época en que los días se acortan, no seca rápidamente y los suelos están saturados. Estamos a la expectativa porque el agua está bajando rápidamente y hay zonas en las que no bajó como los campos de cría pero se defienden un poco más”, expresó con preocupación Aleman.

Con respecto a los caminos rurales, en las imágenes se pueden observar los pozos de agua y es muy difícil poder circular. Esto genera que no puedan sacar la producción de los campos porque los camiones no pueden ni ingresar, mucho menos un auto para salir a buscar provisiones, ni siquiera los estudiantes pudieron llegar a las escuelas rurales.

Tal como explicó el presidente de la entidad rural, la zona de la Ruta Provincial 39 y la zona de vizcacheras son las más afectadas.

“Con los caminos estamos complicados, hay caminos en muy mal estado, hay una zona que se llama la ruta 39 que es la que se está publicitando que se va a pavimentar pero está absolutamente abandonada, es una ruta muy importante, de mucho tránsito, se gastó mucho dinero en el ripiado, no la cuidó más nadie y no se puede pasar. Se intenta pasar en camionetas 4x4 y los productores que viven en los campos la zona de vizcacheras están aislados, estaban saliendo por La Lucila por la 92S pero también se cortó como cada vez que llueve y están saliendo por la 39 como pueden por la banquina, pero para mover la producción es imposible. Encima se está hablando que se va a pavimentar desde el Salado hasta el cruce con la 92S pero no el pedazo que va hasta San Cristóbal, o sea que esa gente va a seguir aislada sino la arreglan la ruta”, especificó el entrevistado, quien se encargó de recorrer esos lugares después de las intensas lluvias del día sábado.

Ahora todo dependerá del factor climático y se analizará la situación según lo que suceda. Los productores tienen esperanza de que no se repitan las lluvias de los últimos días que arrojan resultados por ejemplo de más de 100 milímetros en las localidades de San Cristóbal, Huanqueros, Villa Saralegui, La Lucila, Ñanducita, Santurce y Portugalete, según el registro del día sábado 20 de marzo en un período de 18 horas.