El presidente de La Liga quiere que Messi siga jugando en España

"Es el mejor jugador de la historia. Si está pensando en sus últimos años de fútbol debe seguir vinculado a la marca FC Barcelona" expresó Jabier Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró partidario de la renovación del delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, aunque afirmó que el valor de LaLiga Santander no puede depender de un único jugador, y descartó grandes fichajes el próximo verano como los de Kylian Mbappé o Erling Haaland.



"Deseo que Messi se quede. Es el mejor jugador de la historia. Si está pensando en sus últimos años de fútbol debe seguir vinculado a la marca FC Barcelona. Empezó en el Barcelona y creo que debería seguir en el Barça. Si fuera su asesor le diría 'debes hacer todo lo posible por quedarte en el Barça'. Irse al PSG o City van a diluir su marca", manifestó.



En la firma de un acuerdo con la Junta de Andalucía en Málaga, Javier Tebas se extrañó de que la prensa hable de la posibilidad de que Mbappé o Haaland fichen por el Real Madrid o el FC Barcelona en el mercado estival. "Descarto grandes fichajes. No podemos decir que viene Mbappé o Haaland. Eso no se pueda dar. ¿Venir a España? A jugar al golf, sí", bromeó el presidente de la patronal.



Tebas insistió en destacar que la salud de la Liga española queda al margen de la fuga de talento. "Se fueron Neymar y Ronaldo y no he visto que las ligas francesa o italiana sean las mejores de Europa. Las competiciones no dependen tanto de tus jugadores. Un jugador no te debe marcar el rumbo de tu competición. Estábamos en negociaciones comn ESPN para América y no me preguntaron si seguía o no Messi", subrayó.

Con información de dpa