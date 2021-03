Fiscal encontró ladrones en su casa

De los intrusos se supo que eran dos hombres jóvenes, que actuaron con rostro descubierto, y que una vez consumado el suceso se dieron a la fuga.

"Me desperté porque fue un estruendo impresionante. En principio pensé que venía de alguna vivienda vecina. Pero no... cuando bajo me encuentro con los intrusos adentro. Los tipos me vieron y se fueron", narró el fiscal a personas de su confianza.

"Por suerte no estaban armados ni intentaron atacarme. La ventana por donde entraron es muy fuerte. Tenés que pegarle con mucha fuerza para poder abrirla. Por eso el ruido fue tan grande. Incluso creo que hasta se disparó la alarma de un vecino ", agregó.