Miércoles 24.03.2021 - Última actualización - 16:13

16:12

Interna en Nación

Coronavirus: Gobierno desmintió el anuncio de Salud y aseguran que no habrá restricciones

Altas fuentes de Casa Rosada refutaron los dichos de la Ministra Carla Vizzotti y aseguraron que por el momento "no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento”.

