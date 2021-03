Goltz: "Hice todo para estar con Diego"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor rojinegro contó que ir de Boca a Gimnasia fue un desafío pero quería estar con el "10". También reveló la razón por la que no le atendía el teléfono al DT.

Paolo Goltz es hoy referente de un Colón que es protagonista del campeonato argentino. La temporada pasada estuvo en Gimnasia La Plata, club al que había llegado por expreso pedido de Diego Armando Maradona. "Diego me había llevado a un partido amistoso con la Selección en 2010, de ahí lo conocía. En diciembre de 2019 me empezó a llamar para ir a Gimnasia", reconoció el entrerriano en diálogo con ESPN.

Fue tal la motivación de tener nuevamente al Diez como entrenador, que Goltz dejó la pelea del torneo con Boca por luchar la permanencia con el Lobo. "Me habían llamado de otros clubes pero la llamada de Diego a uno lo moviliza, para mí fue importante. Era un desafío importante y quería estar porque era Diego. No dudé un segundo, hice todo para ir a Gimnasia y estar con él", expresó.

La pregunta es: ¿por qué no lo atendió la primera vez que Maradona quiso convocarlo para el Tripero? "No lo tenía agendado. Cuando pasa eso, no atiendo el teléfono. Después de ese llamado me llegó un mensaje: 'Soy Diego DT, atendeme'", contó entre risas.

Y agregó: "Era lo que me decía siempre después de los partidos. Él cambiaba muy seguido de teléfono, me llamaba tarde a casa y no atendía porque no conocía su número. De nuevo decía 'soy Diego DT, atendeme', y lo tenía que llamar".

El defensor de 35 años quedó muy golpeado anímicamente tras la pérdida del astro argentino. De hecho él fue el primer capitán de Gimnasia luego de su fallecimiento y portó una cinta especial con la bandera argentina, la imagen de Diego y la frase "muchas gracias señor Diez".

"El mejor recuerdo es ese, que partido por medio me llamaba. Muchas veces me dijo cosas, me mandó saludos de cumpleaños, tengo todo guardado en mi teléfono. No soy de guardar fotos ni nada, pero esas cosas me han quedado para mí. Son cosas que quizás algún día me ponga a ver", confió.

Sobre las últimas imágenes que se vieron de Diego durante la pandemia por el coronavirus, reflexionó y opinó: "Creo que todos tuvimos un deterioro personal por no salir y estar encerrados. Quizás él era el que más necesitaba salir. Cuando iba con nosotros a los entrenamientos se lo veía contento y disfrutar. Nosotros disfrutábamos también porque se lo veía bien".

Y cerró: "El tema de la pandemia, su salud y que no pudo ir muy seguido (a los entrenamientos y partidos) a él lo complicó. Intentábamos que esté con nosotros porque sabíamos que le iba a hacer bien".