Tiene más de 8 millones de reproducciones en TikTok Viral: se filmó sosteniendo un pequeño pulpo y descubrió que es uno de los animales más venenosos del mundo

Un video de TikTok se hizo viral en las últimas horas, donde se observa a una joven que sostiene en sus manos a un pequeño pulpo sin tener idea de que es uno de los animales más venenosos del mundo.

La usuaria Kaylinmarie21publicó este lunes el video, grabado en Bali (Indonesia) y aclaró que sostuvo dos de esos pulpos durante 20 minutos y que, tras enterarse del peligro en el que estuvo, lloró durante tres horas.

La joven, sostenía en su mano a un pulpo de anillos azules (Hapalochlaena), que, a pesar de su pequeño tamaño, lleva suficiente veneno como para matar a 26 personas adultas en cuestión de minutos. Sus picaduras son pequeñas y, a menudo, las personas no las sienten, por lo que muchas víctimas no se dan cuenta de que han sido envenenadas hasta que comienzan a tener problemas de parálisis o respiración. Para este veneno, no existe un antídoto.

El video, ya cuenta con más de 8,6 millones de visualizaciones en la red social.