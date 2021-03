Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini ya saben el sexo de su bebé

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La nutricionista contó en sus redes sociales el sexo del bebé qué espera junto al doctor y señaló: "Estamos en búsqueda de nombres".

Hace casi dos semanas, Alberto Cormillot blanqueó que su esposa, Estefanía Pasquini, está embarazada de casi tres meses.

Y esta semana, su mujer dialogó con "Intrusos" y se refirió a la dulce espera junto al doctor: "Cuando alguien se enamora... yo quiero que me quede algo de él. En algún momento no lo voy a tener más a Alberto y saber que hoy se está sembrando esto que el día de mañana va a ser mi bebé con él me llena de alegría".

En cuanto a la diferencia de edad, él 82 y ella 34, la nutricionista indicó: "Yo también me preguntaba si me podía gustar una persona tanto más grande, qué podía compartir con una persona de esa edad, pero Alberto no es una edad. Tenemos mucho en común, teníamos mucho para compartir y sumado a que personas de mi edad no las veía, conozco a personas de mi edad pero no las elijo".

En medio de la alegría y emoción por su primer hijo con Cormillot, Pasquini reveló el sexo de su bebé. "Y ya podemos confirmar que es un nene", escribió en las últimas horas a través de su cuenta de Instagram.

Y agregó con humor: "Eso sí... Alberto terminó de caer y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto... Así que estamos en búsqueda de nombres".