Reforma: Sukerman pidió pasar de las "declaraciones" a los acuerdos

Fue a propósito del planteo de Miguel Lifschitz, quien sostuvo que "2022 sea quizá el año para discutir el tema". El ministro de Gobierno consideró que es necesario "plasmar eso que se dice en los medios, en una voluntad legislativa donde se levante la mano y tengamos las mayorías necesarias".

El ministro de Gobierno admitió que así como emergieron aspectos electorales y de gestión en la ronda de conversación con los partidos políticos, también se planteó la posibilidad de reformar la Constitución provincial. "Lo que recogimos es que hay una voluntad de modificar la Carta Magna, de parte de todos los partidos", resumió Roberto Sukerman. El funcionario se reunió esta semana con referentes del Pro, y lo hará próximamente con dirigentes del Justicialismo. Consultado por El Litoral, el ministro se refirió a lo expresado por el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, quien días atrás, tal como publicara este diario, sostuvo que "2022 podría ser el año apropiado para debatir una reforma de la Constitución.

- ¿Toman desde el Ejecutivo lo que dijo Lifschitz para impulsar el debate sobre la reforma?

- Nosotros lo que recogimos en las distintas reuniones es que hay una voluntad de reformar la Constitución de parte de los diferentes partidos; y tal como se plantea, el ex gobernador y hoy presidente de la cámara que tiene una mayoría automática en la Cámara Baja se ha manifestado a favor. Lo que tenemos que hacer es plasmar eso que se dice en los medios o en una reunión, en una voluntad claramente legislativa donde se levante la mano y tengamos las mayorías necesarias. Mientras tanto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados; vamos a avanzar con diferentes proyectos de ley para adecuar el texto de la Constitución a los tiempos que corren.

- ¿Puede haber una iniciativa concreta del Ejecutivo sobre el tema reforma, a partir de lo que ha sostenido uno del los principales referentes de la oposición?

- Lo que creo es que no es tan importante un proyecto concreto, sino generar los consensos. Los proyectos, después, vienen solos. Lo mismo estamos haciendo con autonomía; no hay un proyecto específico sino que estamos generando un foro con distintas comisiones para poder avanzar en conjunto con un proyecto. Nos parece que eso es mucho mejor, además, porque el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras (sic), y no es que queremos imponer un proyecto, sino generar consensos.

- ¿Es una buena idea elegir convencionales en 2023, como plantea el diputado justicialista Luis Rubeo?

- A mí me parece que sería bueno que podamos elegir constituyentes fuera de lo que serían las elecciones convencionales que de por sí ya se tienen. Pensemos que en 2023, se elegirían intendente, gobernador, todas las categorías.. Poner encima de todo eso la reforma de la Constitución, quizá no sea lo más conveniente. Me parece que es bueno que podamos discutir esos temas y el modelo institucional de las próximas décadas en la provincia, en un año no electoral.

Sobre el calendario electorales

Sukerman adelantó cuál será la estrategia del gobierno provincial para definir el calendario electoral en Santa Fe. "Las fechas difundidas por la Cámara Electoral Nacional del 8 de agosto para las primarias y del 24 de octubre para las generales, son fechas provisorias que había que establecerlas a raíz de que hay toda una actividad administrativa que hacer tanto a nivel nacional como provincial", explicó. "Para fijar la fecha de nuestras elecciones provinciales – sostuvo - tenemos un plazo para la convocatoria que es el 10 de abril. Si para entonces hay confirmación de Nación de que son estas fechas (8 de agosto y 24 de octubre), acompañaremos ese calendario. Si, en cambio, hacia esa fecha no hay todavía una convocatoria de Nación – el Presidente tiene plazo hasta el 10 de mayo para formularla -, la provincia sacará un decreto más genérico en el que se planteará que haremos las elecciones en comunas y municipios en la misma fecha, en el mismo momento que realice Nación las suyas".