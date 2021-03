Un bache que se conviritó en una "isla" y lombricario en Barrio Los Hornos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vecinos de Lavaisse y Gobernador Freyre ya no saben a dónde acudir. La esquina es un peligro para quienes la transitan; además, cuando hace calor hay olor a podrido, contó una mujer que vive en la cuadra.

En barrio Los Hornos, en el centro norte de la ciudad de Santa Fe, la intransitabilidad de las calles escribe un nuevo capítulo, hasta ahora desconocido.

En lo que primeramente fue un bache, se hizo un pozo de mayor tamaño. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos tiraron ramas y tierra, para intentar enmendar ese problema. Con los años, ese espacio, ubicado en la zona de Gobernador Freyre y Lavaisse, se convirtió en una “isla” e incluso en el lombricario del barrio.

5 años

El Litoral fue hasta el lugar y charló con una vecina sobre este inconveniente. “Hace 5 años fácil que está. Los vecinos se cansaron de hacer reclamos. Se hicieron muchas notas en los medios pero no tenemos solución de nada”, dijo la mujer.

En el reportaje, la entrevistada hizo un repaso de la “historia” del bache. “Había un pozo, que estaba vallado, pero se robaron las vallas hace un año. Un vecino lo señaló con un tronco. Empezaron a crecer los yuyos y ese árbol que se ve nunca más lo señalizaron. Incluso hubo un accidente”, aportó.

“Los vecinos ahora vienen y sacan lombrices de la ‘isla’. Se está haciendo cada vez peor porque se escarba la tierra”, señaló la mujer.

Por último, la vecina remarcó: “Ya no podemos sentarnos en la vereda porque se acumula agua,los autos pasan y nos salpican. Y los días de calor, el olor a podrido es impresionante. Los vecinos no llaman más porque no hay respuestas de ningún lado”.

El pozo que se "transformó" en rotonda

Al navegar la aplicación de Google Maps en la citada zona, Freyre y Lavaisse, aparece el bache vallado, con vegetación en el interior.

La imagenes corresponde a agosto de 2019, como bien señaló la vecina en diálogo con El Litoral el pozo estaba cercado.

Cloacas

Por lo que pudo saber El Litoral, en la mencionada zona se realizó un trabajo de cloacas encarado por el municipio. Al respecto, desde Aguas Santafesinas se indicó que están brindado apoyo para constatar si hay algún problema con dicha obra.