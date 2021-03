https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.03.2021 - Última actualización - 12:40

12:32

Viene de trabajar últimamente en Boca y lo llamaron de River, para captar talentos en la zona Litoral, y de Vélez. Manifestó en La Primera de Sol su dolor porque desde Unión no levantan el teléfono.

Dice que nunca lo llamaron de Unión La confesión de Lito Bottaniz: "Capaz que no me quieren" Viene de trabajar últimamente en Boca y lo llamaron de River, para captar talentos en la zona Litoral, y de Vélez. Manifestó en La Primera de Sol su dolor porque desde Unión no levantan el teléfono. Viene de trabajar últimamente en Boca y lo llamaron de River, para captar talentos en la zona Litoral, y de Vélez. Manifestó en La Primera de Sol su dolor porque desde Unión no levantan el teléfono.

Recibió ofrecimientos de River y Vélez. "En el caso de River, para que sea captador en toda la zona Litoral. En el de Vélez, me hablaron a través de Jorge Ghiso, no sé bien para qué será que me quieren, con ellos ya tuve un contacto en un torneo que se hizo en San Carlos". Víctor Alfredo Bottaniz estuvo trabajando en Boca hasta que llegó Riquelme y al poco tiempo "descabezó" buena parte de la estructura de inferiores, entre ellos Lito y el Choclo Regenhardt.

-¿Y de Unión, Lito?

-Nada... No sé si seremos mala personas o qué. Nunca me llamaron para nada. Ellos tienen derecho a elegir al que quieran, pero me duele porque si tuve la suerte de que me busquen de otros clubes, no creo que Unión necesite algo diferente... Capaz que no me quieren... Nosotros hicimos mucho por Unión, fuimos queridos por la gente, nos preparamos para la formación de jugadores y nos ha ido bien.

-¿Pensás que puede haber algo vinculado a la política del club?

-Miren... Cuando Rodrigo Villarreal me habló para un futuro si él era elegido presidente, en Atlético de Rafaela se pusieron celosos y me desplazaron... ¡Y eso que a Atlético le hice ganar un montón de guita!... Me acuerdo que cuando agarré el equipo en Primera, lo ponía a Copetti y se enojaban. El otro día, un dirigente me dio la razón. ¿Sabés quién lo había apuntado a Copetti?

-Unión seguro...

-¡Y Colón también!... Eduardo Domínguez se mostró interesado, hace como cuatro años. En reserva lo hacía jugar detrás del punta o de extremo por derecha, cuando jugábamos 4-2-3-1. Walter Otta lo puso de delantero. Y recuerdo que a veces jugaba detrás de Bieler... Me alegro mucho por este chico y lo que está viviendo en Racing...

-¿Está mal que duren tan poco los coordinadores en Unión?

-¡Lógico...! En Liga de Quito estuve trabajando como ocho años en la formativa y en Rafaela un montón... Lo mínimo son tres o cuatro años, los resultados no se ven de un día para el otro... Pero te repito, ni siquiera tuvimos la posibilidad de que nos escuchen en Unión. Cuando agarré el equipo interinamente en Atlético, la base era la que habíamos llevado tres años antes a Brasil y sostuve a Macagno, Tagliamonti, Pussetto, Martino, Godoy... Entró mucho dinero con la venta de estos jugadores y se mejoró la infraestructura.

-Para vos, ¿tener un predio es algo fundamental o se puede solucionar de otra manera?

-¡Es tu casa...! Es algo fundamental... No sé, creo que a Unión nunca le interesó... En algún momento, tenía La Tatenguita... Pero bueno, a veces te pueden marginar porque podés venir con algo nuevo o con un diálogo distinto, pero nunca te van a quitar la capacidad... A veces en el fútbol pasa que algunos pudieron estar "prendidos" en algo raro y por eso lo marginan... A mí me conocen... ¡Ni representante tengo!... Pero volviendo al tema del predio, me quedé sorprendido con lo que ví en Boca, en River... Tiene que ser una exigencia de los socios, creo que están a tiempo todavía...