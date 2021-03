Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.03.2021 - Última actualización - 29.03.2021 - 13:58

13:19

Mensajes contradictorios

UNA PERSONA CONFUNDIDA

"Estoy tan confundida, que ya no sé qué pensar. Yo estoy más cerca de los 80 que de los 70; y día a día espero el llamado para la vacuna, que me den el turno y no pasa nada. Siguen vacunando en la Esquina Encendida. Ahora están vacunando a la policía. A los de 80; ahora dicen que lo van a hacer con los de 60 y yo sigo esperando el turno. Ahora salió la ministra a decir que ya tenemos la cepa de Manaos sobre nuestras cabezas, que tengamos cuidado que ya se viene la segunda ola; que tendremos las cepas propias, porque acá va a mutar el virus, como sucedió en otros lados. Y yo veo por otro lado, el entusiasmo de las madres, de que los chicos empiecen las clases. Que una semana haya clases y otra no, para mí es un invento de este gobierno. De la misma forma, los chicos van a estar en contacto con otros. Además, es impresionante la cantidad de madres que van a la puerta de las escuelas, y se junta mucha gente. Y la ministra nos dice que nos cuidemos, que ya estamos con la segunda ola prácticamente entre nosotros... ¿quién entiende esto? La ministra no tiene que salir a dar esas declaraciones, sino que tiene que apurar a que se den las vacunaciones. ¿Tendremos que ir de prepo a que nos vacunen? No nos dan la vacuna y nos dicen que ya viene otro pico, y entramos en una gran desesperación".

****

Luminarias más potentes

MARTHA DE BARRIO CANDIOTI SUR

"Coincido totalmente con Fabio Berraz y su comentario publicado el 17 de marzo pasado, las luces del bulevar son como "velitas" que no iluminan nada. Además, hay muchas que están ocultas por las ramas de los árboles. Solicitamos se cambien las velitas por luminarias más grandes para que haya mas luz en todo el bulevar".

****

Agradecimiento

RAMÓN CENTURIÓN

"Mi nombre es Ramón Centurión. En el mes de marzo me diagnosticaron Covid y neumonía. Necesité internación y me trasladaron al Sanatorio Americano. Por tal motivo hago este sincero agradecimiento a todo el personal de dicho nosocomio (a todos: sabaleros y tatengues). Desde las mucamas, enfermeros/as, camilleros, personal administrativo y de seguridad, técnicos. Y en especial un saludo a la Dra. Araceli Loza y el kinesiólogo Juan Tisocco quienes fueron un gran apoyo profesional y sobre todo humano en este solitario y difícil momento. Gracias por todo...".

****

Felicitaciones y... ¡un mal ejemplo!

CARLOS LANZARO

"Mis más sinceras consideraciones para los organizadores en "La Esquina Encendida" por la diagramación realizada para los que se van a vacunar. ¡Espectacular presentación y acompañantes en cada sector! Yo demoré solo 20 minutos y me vacunaron de inmediato. Pero lamentablemente pude observar la presencia de 2 ó 3 "pacientes" que seguro eran "VIP". Estos gobernantes no terminan nunca con sus seguidores, amistades, La Cámpora, etc., y lo peor de todo es que gran parte de los integrantes de esa extraordinaria organización de la salud seguramente no pudieron vacunarse por faltantes de elementos esenciales. ¡Es realmente una vergüenza, a la que ya estamos acostumbrándonos los que vivimos con este gobierno y hay que ponerle punto final a esta degradación humana!".