Es un hecho el retorno de Juan Manuel García, mientras que Zenón cuenta también con muchas chances de seguir en el equipo. La gran duda es el "Chaco" Acevedo para recibir a Sarmiento, que es el plantel más comprometido por el Covid.

Zenón y Acevedo se recuperan; ¿jugarán? Unión y una premisa: ganar para hacer valer el punto en Rosario

Fue una semana intensa para Azconzábal, sobre todo para estar bien atento a la evolución de los jugadores lesionados y los que todavía debían completar algún período más para su recuperación total. En concreto, Juan Manuel García y Gastón González, que venían siendo titulares, fueron al banco de relevos contra Newell's. Nelson Acevedo ni siquiera viajó a Rosario. Y en ese partido, el fuerte golpe recibido por Zenón en la rodilla también lo puso en la lista de las dudas para este encuentro con Sarmiento de Junín.

¿Alguno de los nombrados está para jugar desde el arranque?, tanto Juan Manuel García como el mismo Gastón González, están casi en plenitud. En el caso de García, con muchísimas chances -casi totales- de jugar desde el arranque. Quizás lo de González no sea tan contundente porque si Zenón, otro de los que evolucionó de buena manera y estaría para jugar, finalmente es tenido en cuenta desde el vamos, la idea del técnico sería repetir la fórmula por izquierda que anduvo muy bien en el primer tiempo ante la Lepra: Peñailillo-Zenón. En este caso, el que continuaría en la titularidad sería Imanol Machuca por derecha.

"Si jugáramos un partido decisivo, por ejemplo para clasificar, seguramente se lo arriesgaría al 'Chaco'. Pero como no se juega nada que sea definitorio, quizás no lo arriesgue", se escucha en Unión. En el caso de que Acevedo no esté en óptimas condiciones para volver y se lo reserve para Vélez, el que sigue en el equipo es Mauro Pittón, quien se nota que viene con poco fútbol.

El resto del equipo no sufriría modificaciones. Por eso, se estima que Moyano estará en el arco; en el fondo no habrá cambios y seguirán Calderón, Galván y Portillo integrando la línea de tres a los que se sumarán Vera por derecha y Peñailillo por izquierda haciendo el carril. En el mediocampo, Cañete confirmado y la duda entre Pittón y Acevedo, mientras que los de arriba serán Machuca, García y la duda entre Zenón y González.

Luego de un empate ante Newell's que no dejó mucho de positivo para rescatar, salvo lo que se hizo en el primer tiempo, la premisa es lograr los tres puntos en Santa Fe para valorizar, justamente, el empate ante un rival -la Lepra- que planteó un partido mezquino y especulador.

Desde el club también se informa que este viernes se atenderá de corrido de 9 a 17 en la oficina de socios y que en la tienda del club están vendiendo algo más de 100 camisetas que, hasta el cambio de diseño en la indumentaria, formaban parte del stock para el plantel, estampadas para su utilización pero que no fueron usadas por los jugadores.

En cuanto al rival, se detectaron tres nuevos casos en Sarmiento de Junín y ya son 20 los afectados de coronavirus entre jugadores, cuerpo técnico y auxiliares. Uno de ellos es el arquero Vicentini, quien recibirá el alta médica en estas horas y se especula conque pueda ser de la partida ante Unión.

Entre los nuevos afectados, figura el futbolista Federico Vismara, que se suma al citado Vicentini, Graciani, Garnier, Bazzana y Montoya. El panorama fue bastante complicado ya para jugar el encuentro del domingo pasado ante Defensa y Justicia, que finalmente fue ganado 3 a 1 por Sarmiento en el estadio Eva Perón.

El probable equipo para jugar en Santa Fe será con Ferrero o Vicentini; Martín García, Salvareschi, Herrera y Alaniz; Federico Bravo y Vásquez; Fausto Montero, Borasi y Quiroga; Jonathan Torres.

El mediocampista Federico Vismara el médico Mauro Ferraiuolo y el ayudante de campo Gerardo Alfaro fueron los que dieron positivo de COVID-19 este miércoles, antes de la práctica, y fueron aislados en sus domicilios.

Los 3 nuevos casos positivos de coronavirus se suman a los ya informados del entrenador Mario Sciacqua, los jugadores Manuel Vicentini, Yamil Garnier, Nicolás Bazzana, Lautaro Montoya, Facundo Castet, Gabriel Graciani, Sebastián Rincón, Manuel García, Yair Arismendi y Claudio Pombo, el médico Mario Rodríguez, el masajista Osvaldo Cisneros y los utileros Néstor Herrera, Federico Quinteros y Lucas Vargas. Por su parte, el plantel y cuerpo técnico de reserva dieron negativo luego de los hisopados realizados este miércoles y viajaron a Santa Fe para disputar el encuentro ante Unión, que en reserva viene de perder ante Newell's por 3 a 1.