La estadounidense Rapinoe denuncia la brecha salarial de género en su país

La futbolista estadounidense Megan Rapinoe denunció este jueves la brecha salarial de género que existe en su país en un acto que compartió junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca.



“Me han devaluado, faltado al respecto y desdeñado porque soy una mujer (…) Sigo cobrando menos que los hombres que hacen el mismo trabajo que yo“, expresó Rapinoe, en una conferencia replicada por medios internacionales.

U.S. Women's National Team soccer star Megan Rapinoe: "I've helped, along with all of my teammates...win four World Cup championships and four Olympic gold medals for the United States. And despite those wins, I've been devalued...because I am a woman." https://t.co/J2tNP2rRRJ pic.twitter.com/HRspwJLLab