Argentina recibirá del FMI 4.354 millones de dólares

El ingreso del dinero tiene que ver con los Derechos Especiales de Giro. El ministro Martín Guzmán y la titular del organismo, Kristalina Georgieva, destacaron que el aumento servirá para atender la pandemia y será un impulso para la recuperación económica internacional.

El FMI otorgará a la Argentina u$ s 4.354 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que le permitirá al país robustecer reservas y afrontar en mejores condiciones vencimientos de deuda de este año. El dato fue confirmado por el Ministerio de Economía, y surgió durante la reunión que el titular de la cartera nacional, Martín Guzmán, mantuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Tras la reunión con Georgieva, Guzmán dijo que el organismo multilateral de crédito distribuirá u$ s 650.000 millones a los distintos países miembros. El anuncio representa un alivio para la Argentina, que busca renegociar deuda con el FMI por unos u$ s 44.000 millones.

El ministro consideró que esta decisión del Fondo "le va a permitir a los países que más lo necesitan tener mejores condiciones para lidiar con los efectos de la pandemia". "La extensión de los derechos especiales de giro es un logro importante al que se llegó gracias a liderazgos positivos en un momento muy difícil para el mundo", indicó Guzmán a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

En tanto, la directora gerente del Fondo, tras el anuncio de la asignación de DEG de US$ 650.000 millones, consideró que este es un "paso clave para garantizar que todos los miembros, en particular los más afectados por la crisis, tengan un nivel de reservas más alto y más capacidad para ayudar a su gente y apoyar la recuperación", sostuvo Georgieva.

En búsqueda de la recuperación

La posición de Argentina en el G20 ha sido la de proponer e impulsar una nueva asignación general de derechos especiales de giro. Durante 2020, Guzmán ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de, a través de este mecanismo, inyectar liquidez global, fundamental para que los países puedan lidiar con los efectos de la pandemia y proteger a los más vulnerables.

La nueva asignación de DEG es un paso importante porque permitirá a los países enfrentar en mejores condiciones los efectos del Covid 19 e impulsar la recuperación mundial de la pandemia, destacaron desde la cartera económica. El monto es en proporción a la cuota de participación que tiene el país en el FMI. Argentina, que tiene una participación de 0,67%, va a recibir DEG 3.052,6 millones. En dólares, al tipo de cambio de hoy, esa cifra es equivalente a u$ s 4.354 millones.

El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Se basa en una cesta de cinco monedas principales: el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino (RMB), el yen japonés y la libra esterlina.

"Honraremos las deudas"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo una videoconferencia con el titular del Banco Mundial, David Malpass, en la que abordaron la situación social y económica, y la cartera de inversiones que tiene el organismo en la Argentina con el objetivo de sentar las bases para un desarrollo sostenible de mediano y largo plazo. En el encuentro, el organismo ratificó el respaldo a la Argentina, mientras que Fernández dijo que el país "honrará sus deudas". El objetivo fue "sentar las bases para lograr un desarrollo sostenible de mediano y largo plazo", se indicó desde Presidencia.

"No podemos pagar la deuda"

En un acto por el Día de la Memoria, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "con los plazos y las tasas que se pretenden (el FMI) no solamente es inaceptable, es un problema, no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata". Tras ello, llamó a la dirigencia a lograr un acuerdo para negociar con el organismo y para afrontar la economía bimonetaria. "Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez", afirmó Fernández.