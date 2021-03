https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.03.2021

16:41

El presidente de Estudiantes dejará de ser la máxima autoridad del club después de más de seis años

Fútbol "No estoy en campaña para dirigir la AFA", aseguró Verón, que dejará la presidencia de Estudiantes

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, que el próximo sábado dejará de ser la máxima autoridad del club después de más de seis años, aseguró que “no estoy en campaña por dirigir la AFA, hoy no está en mi cabeza, no lo sé en un futuro”.



Verón salió al cruce de los rumores que circularon en los últimos y en diálogo con Télam afirmó que “hoy Claudio Tapia está en funciones, hay cosas que uno puede estar de acuerdo y en otras no, pero mi intención no es involucrarme en este momento”.



El actual presidente de Estudiantes también fue categórico al desmentir contacto con funcionarios del Gobierno nacional: “no me reuní con nadie por el tema AFA. Uno no puede salir a aclarar todo el tiempo. Solo cuento lo que pienso y lo que a mí me gustaría”.





Más adelante agregó que “es cierto que hay muchas cosas por mejorar y para hacer, y que no solo pasan por la forma de jugar los torneos, que está claro que no son las ideales. Hay que apuntar mucho a la educación, a la formación de los chicos, a la nutrición y todo lo que tiene que ver con una visión más integral”.



Al opinar sobre la gestión que desarrolló como titular de Estudiantes en dos períodos, ya que ahora pasará a ser vicepresidente primero, remarcó que “el cambio viene porque creo en las formas de conducir, en gestionar más allá de un cargo. No está bueno el acostumbramiento”.



“Posiblemente estar menos en el foco de atención, no lo sé. Pero con el mismo compromiso, con una misma idea general aunque con un cambio de rol donde el presidente que va a ser Martín (Gorostegui), tenga la libertad de gestionar. Y va a ser así, posiblemente con otras ideas, otra manera y otro perfil, y le hace bien al club".





Verón añadió que “yo siempre me involucro y lo hice desde antes de volver como jugador. Hoy sigo a disposición del grupo de trabajo, más allá del cargo. Puedo encabezar una gestión importante para Estudiantes o cambiar una lamparita. Es el amor por este club que me moviliza”.



Al referirse a la falta de una lista opositora sostuvo “se habló mucho en este tiempo y estaría muy bueno para el socio tener una alternativa, un proyecto distinto para poder comparar y elegir. Se apuntó mucho a las críticas en el plano futbolístico pero cuando se ganaron algunos partidos todo se calmó”.



“Nosotros le apuntamos al estadio, que era lo que quería todo la gente de Estudiantes, y se consiguió con mucho esfuerzo, y era lógico y lo avisamos que el plano futbolístico no estaba como prioridad”, aseveró.



Luego manifestó que “desde que arrancamos, hasta el día de hoy, la gestión tiene una misma línea, una misma idea. Y si bien, no todo es bueno, no todo es positivo, está bien que tenga una continuidad. Eso habla sobre todo del acompañamiento de la gente. Posiblemente lo que se ve, es que ha sido una buena gestión en general y más allá de compartir mucho, poco o nada, hay empatía general con esta comisión directiva".



Por último opinó de la elección de Ricardo Zielinski: “Necesitábamos un técnico con su experiencia, es una persona que está muy bien rodeada, con gente que trabaja muy bien. Ahora decir que volvimos a la línea histórica de Estudiantes yo no estoy de acuerdo, lo de los estilos es todo muy relativo, apuntamos a una forma de trabajar”.

