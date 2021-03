https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.03.2021 - Última actualización - 18:13

18:07

Se solicitó a Provincia incluir en el programa de vacunación a docentes de jardines de gestión estatal y privada, y al personal de casas fúnebres. "Teléfono" para funcionarios locales.

Algunos cruces en el recinto sobre el plan de inoculación nacional Prioridades y "vacunas militantes": tintes políticos en la agenda Covid del Concejo Se solicitó a Provincia incluir en el programa de vacunación a docentes de jardines de gestión estatal y privada, y al personal de casas fúnebres. "Teléfono" para funcionarios locales. Se solicitó a Provincia incluir en el programa de vacunación a docentes de jardines de gestión estatal y privada, y al personal de casas fúnebres. "Teléfono" para funcionarios locales.

La administración de la vacunación contra la Covid-19 en la provincia y en el país desembarcó en el debate político en el Concejo santafesino. El "efecto Ginés", tras el escándalo de la Vacunación VIP, el caso de una militante de 18 años del Ministerio de Hábitat nacional que recibió una dosis, más una comparación con las "virtudes" de programa de inoculación en Chile fueron otros elementos que se colaron en la sesión, con algunas chicanas políticas; tibias, pero que quizás dejaron entrever por una pequeña hendija lo que se viene: la campaña electoral.

En la sesión se aprobaron varias resoluciones relacionadas con la crisis sanitaria. Primero, se le solicitó al Ejecutivo que realice gestiones ante el gobierno provincial a los fines de incluir al personal de jardines de infantes y maternales (de gestión estatal y privada) de la ciudad en el Plan Estratégico de Vacunación de Santa Fe contra la Covid-19.

"No se pensó en la jerarquía del personal docente de nivel inicial y el cuidado de los niños. Estamos ante una situación desigual y discriminatoria: ¿por qué se vacuna a docentes provinciales del nivel primario y secundario, y por qué no al personal de jardines, que también son esenciales?", interrogó en el recinto Sebastián Mastropaolo (Pro-Juntos por el Cambio). En un despacho unificado pidió lo mismo para educadores de academias, institutos de idiomas y de actividades educativas varias.

En la misma línea y a instancias de Carlos Suárez (UCR-Juntos por el Cambio), se le requirió al Municipio que gestione ante Provincia la inclusión en la sección "Criterios para la priorización de personas a vacunar" (apartado "Riesgo por exposición y función estratégica") a todo el personal dedicado a la prestación de servicios fúnebres.

"Ese personal también debe incluirse en el cronograma de vacunación. Hay una gestión de la pandemia que va, por un lado, según la agenda de los funcionarios; y por el otro, según lo que marca la realidad. El Estado no está teniendo una percepción de la celeridad ni del criterio de prioridad (en la vacunación)", cuestionó el edil opositor en el recinto.

"Contexto global" versus "mala gestión"

El justicialista Federico Fulini (UC-PJ) pidió "contextualizar" el plan vacunatorio nacional: "La vacuna es un bien escaso a nivel internacional, eso se sabe. Por eso se discuten las prioridades respecto de qué hacemos con las pocas dosis que tenemos. Pero hay otra realidad: unas 10 ó 15 naciones, las más poderosas, se quedan con el 90% de las vacunas. Es un problema global. Fuera de la chicana, a esto lo debemos que tener en cuenta al momento de analizar la totalidad de la situación", aludiendo a las pocas inyecciones que llegaron al país y cómo éstas se administran.

Mastropaolo volvió sobre la palabras de Fulini: "Aquello de no ir a la chicana no sirve, en un escenario de 'realidades' y de 'relatos'. Países como Chile o Uruguay lograron diferentes contratos para obtener vacunas. Hay casi nueve millones de personas vacunadas (en el país trasandino), y casi 4 millones de dosis para Uruguay. Y es muy simplista -le respondió al edil justicialista- decir que esto es un problema global".

Y trascartón, la crítica al actual gobierno nacional: "¿No había que gestionar antes las dosis? ¿No había que tratar de que no escondan las vacunas para los militantes? Hay un montón de cosas que no debieran darse (dentro del esquema de vacunación estratégica nacional), pero se hacen igual. Gobernar es prever lo que va a pasar, no siempre tener una excusa para todo. 'Y, se nos escaparon algunas dosis para los militantes..'. Hablamos de la vida y de la muerte de los adultos mayores. Las vacunas no están porque se gestionaron mal, y porque se priorizó mal", fustigó el edil del Pro.

Finalmente, otra resolución sancionada (de Suárez) dispuso que el Ejecutivo coordine con el Gobierno provincial el uso de sitios municipales que reúnan las condiciones necesarias (Estación Belgrano, Predio Ferial, Polideportivo La Tablada), con el objetivo de establecer allí centros de vacunación contra la Covid-19.