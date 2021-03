https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista brindó un emotivo discurso en su programa "La Vida Misma" por Radio Rivadavia donde comunicó su decisión.

Se jubila Oscar "El Negro" González Oro se retirará de los medios El periodista brindó un emotivo discurso en su programa "La Vida Misma" por Radio Rivadavia donde comunicó su decisión.

Este jueves, en medio de su programa "La Vida Misma", el periodista aprovechó para anunciar su retiro luego de 35 años de carrera: “Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios”.

“Hasta acá llegué, tengo un cansancio moral por ver a mi país así, físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos”, aseguró. Y continuó: “Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”.

“La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 am, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación”, cerró en su emotiva despedida al aire de Radio Rivadavia.t