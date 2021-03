Arroyo Seco: causó malestar un video compartido por un jardín de infantes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La narración sobre el golpe de estado de una docente del jardín "El Nogal" causó polémica en la localidad del sur provincial.

Con motivo del 45° aniversario del último golpe militar en la Argentina, una maestra de un jardín de infantes adoctrinó a nenas y nenes de entre 4 y 5 años con un espectáculo de títeres. Títere cuyo personaje principal se llama Estela, en honor a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (90).

“Hola a todos y a todas. ¿Cómo les va? Hoy vine con Estela. Estela es una abuela, pero no es una abuela común. Estela es una abuela de Plaza de Mayo. ¿Vieron que tiene una pañuelo blanco?”, comienza así el video difundido en las redes sociales y que originalmente fue publicado por una página de Facebook denominada Jardín El Nogal.

“Yo soy Estela. Era maestra, después fui directora de una escuela, tuve dos hijas y un hijo. Y era un época medio difícil. Un 24 de marzo unos señores decidieron que ellos iban a gobernar el país. Y lo hicieron: encarcelaron a la presidenta de ese momento [por Isabel Martínez de Perón] y fueron los presidentes (sic) [por la Junta Militar]. Desde ese día comenzaron a decidir qué cosas se podían pensar y qué cosas no, qué cosas se podían escuchar y qué cosas no, prohibieron un montón de cuentos y canciones”, enumera la docente de nivel inicial en el video de más de dos minutos de duración.

Sobre el final del extenso material se refiere al retorno de la Democracia en 1983. “Por suerte un día esos señores dejaron de gobernar y ya no están más, pero lo importante es que no nos olvidamos de esas cosas que nos pasaron, que todos los años, los 24 de marzo, nosotros hacíamos una marcha en todo el país, pero ahora con el coronavirus no podemos. Este año lo que vamos a hacer es plantar memoria”, afirma en alusión a la iniciativa de reforestar distintas áreas y espacios verdes.

El video generó opiniones encontradas en la comunidad, ya que algunos consideraron que el mensaje pretende "adoctrinar" a los niños. Rápidamente, se viralizó en redes sociales.