https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 0:28

0:26

Las calles de General Roca amanecieron con una pintada en contra de Feinmann, un periodista de Clarín y el diputado Suárez Colman. El hecho ocurre a dos días de los actos de vandalismo realizados en la redacción de un medio rionegrino.

En una pintada Amenazas contra Feinmann en Río Negro: "Las balas siempre vuelven" Las calles de General Roca amanecieron con una pintada en contra de Feinmann, un periodista de Clarín y el diputado Suárez Colman. El hecho ocurre a dos días de los actos de vandalismo realizados en la redacción de un medio rionegrino. Las calles de General Roca amanecieron con una pintada en contra de Feinmann, un periodista de Clarín y el diputado Suárez Colman. El hecho ocurre a dos días de los actos de vandalismo realizados en la redacción de un medio rionegrino.

Las paredes de una propiedad en General Roca aparecieron este jueves con pintadas amenazantes contra Eduardo Feinmann, el periodista de Clarín Claudio Andrade y el abogado y dirigente del PRO en Río Negro Nicolás Suárez Colman.

“Feinmann, Suárez Colman y Claudio Andrade, las balas siempre vuelven”, dice la pintada amenazante que dio a conocer el propio Suárez Colman a través de su cuenta oficial en Twitter.

Feinmann se manifestó sobre el mensaje a través de la misma red social. “Podrán amenazarme de muerte. Podrán decirme que las balas vuelven. Nadie podrá hacerme callar. Nadie. Seguiré hablando de los terroristas seudo mapuches que están asolando a los pobladores del sur. #NoLesTengoMiedo. Cero”, escribió.

Podrán amenazarme de muerte. Podrán decirme que las balas vuelven. Nadie podrá hacerme callar. Nadie. Seguiré hablando de los terroristas seudo mapuches que están asolando a los pobladores del sur. #NoLesTengoMiedo. Cero. https://t.co/mzLtecUuoX — Eduardo Feinmann (@edufeiok) March 25, 2021

Luego, Feinmann se dirigió directamente a los autores de la amenaza: “Miren, si tienen una bala para mí no hay ningún problema. ¿Ustedes creen que con este tipo de amenazas o con cualquier otra amenaza me van a callar la boca? Ustedes están convencidos, los machos del aerosol, de que me voy a callar la boca y no voy a seguir hablando de los seudo mapuches. Se creen Patoruzú, terroristas, que incendian, vandalizan y vuelven locas a las comarcas en el Sur a sus habitantes. Lo voy a seguir haciendo”.

Suárez Colman, por su parte, publicó en Twitter: “#Ahora en #GeneralRoca los grupos violentos del kirchnerismo realizan amenazas de muerte contra @edufeiok, el periodista de @clarincom Claudio Andrade y a mi persona. Mafiosos cobardes no les tengo miedo. No bastan sus amenazas, queremos vivir en un país normal y en paz”.

El hecho tiene lugar dos días después de que una patota sindical de la CTA Autónoma entrara por la fuerza a la redacción del diario Río Negro, ubicada en la localidad rionegrina, y realizaran destrozos y pintadas en las instalaciones, y dejaran mensajes intimidantes contra un periodista.