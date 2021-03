https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Villa Mercedes

San Luis: Roció quiere ser bombera y denunció que no la admiten en el cuartel por ser mujer

La joven inició una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma change.org, y explicó: "Me preparo físicamente como además estudio todo lo referente que debe saber cualquier bombero", pero el jefe del cuartel le comunicó que no admite mujeres.

Crédito: Imagen ilustrativa

Una mujer inició una petición en la plataforma change.org para reclamar al cuartel "El Fortín" de la localidad de Villa Mercedes, San Luis, que le permita ser bombera y aseguró sentirse discriminada y con una "gran impotencia ante la indiferencia de los dirigentes de ese cuartel". Se trata de Rocío Romero quien inició una campaña de recolección de firmas a través de esa plataforma y explicó: "me preparo físicamente como además estudio todo lo referente que debe saber cualquier bombero", pero el jefe del cuartel le comunicó que no admite mujeres. Tenés que leer La bombera que amamantó en medio de un incendio dijo que es "normal" ir con hijos al cuartel "Fui acompañada de mi asesora legal ya que deseaba comprender porque en el resto de los cuarteles de la provincia hay mujeres y el único que no tiene admisión es éste", aseguró Romero acerca de la situación en Villa Mercedes. Añadió que en diciembre pasado una asesora de ella "se comunica con el jefe del cuartel, Carlos Garbugliav para conversar sobre el tema, ofreciéndose para readecuar el reglamento interno incluyendo la perspectiva de género, la que solo obtuvo posibles reuniones futuras sin nada certero". Rocío Romero expresó además: "no soy la única que desea formar parte de la fuerza y me preparo en forma privada con colaboración de bomberas y bomberos de otros lugares de Argentina". Con información de Télam