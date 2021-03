https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 9:56

9:49

La ministra de Salud de la Nación habló este viernes del DNU por el cual se restringen vuelos a Brasil, México y Chile, donde esas cepas han surgido de manera preocupante

Segunda ola de Covid-19 Las nuevas variantes del coronavirus podrían ser más letales La ministra de Salud de la Nación habló este viernes del DNU por el cual se restringen vuelos a Brasil, México y Chile, donde esas cepas han surgido de manera preocupante La ministra de Salud de la Nación habló este viernes del DNU por el cual se restringen vuelos a Brasil, México y Chile, donde esas cepas han surgido de manera preocupante

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió este viernes a la suspensión de vuelos procedentes de Brasil, Chile y México y dijo que “el DNU fue muy consensuado, con mucho trabajo junto a gobernadores y gobernadoras; el objetivo es minimizar la posibilidad de ingreso y diseminación de nuevas variantes, además de minimizar el ingreso de casos, teniendo en cuenta el aumento que vemos en la región”.

Vizotti, explicó que la idea de la medida es “desalentar los viajes; quienes decidan viajar igual deberán cumplir con más cuidados”, ya que “las nuevas variantes son más transmisibles y podrían ser más letales”. Así, la funcionaria explicó que se agrega un nuevo control a la hora de ingresar al país para quienes den positivo o no al análisis de Covid-19.

“Las personas que den negativo van a volver a su domicilio a cumplir los diez días de aislamiento, con un nuevo testeo antes de poder levantar esa situación”, dijo. Respecto a quienes “den positivo en el aeropuerto, deberán hacerse una PCR, un análisis genómico, y ser derivados a un lugar de aislamiento” y detalló: “Una vez que sepamos la variante, serán trasladados en forma segura a su lugar de residencia”.

Turismo y vacunas

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia por el que determinó las nuevas medidas que comenzarán a regir desde este fin de semana. “Desde el sábado se van a fortalecer los controles para minimizar el ingreso de casos y nuevas cepas”, dijo la funcionaria.

Las restricciones de vuelos procedentes de Brasil, Chile y México se suman a las ya antes establecidas respecto del Reino Unido e Irlanda del Norte. Además, la estadía de los contagiados será en lugares elegidos por las autoridades nacionales y los pasajeros deberán pagar el PCR.

Tenés que leer

“Todas las personas que se van por turismo, o sea que no son viajes esenciales, tienen que enfrenar el costo del control”, justificó más tarde Vizzotti en comunicación con A24.

Por otra parte, la Ministra habló de la llegada de las diferentes vacunas al país y explicó: “Se informará la cantidad exacta de dosis cuando lleguen al país, para no ocasionar problemas con la comunicación de la campaña”.

Además, consultada de por qué no se le venden vacunas a los probados, en consonancia con el resto del Gobierno aseguró: “Con esa lógica van a recibir las vacunas quienes la puedan pagar y no quien más lo necesite y no la pueda pagar. Es un bien escaso, es el mismo principio de la campaña de vacunación, el acceso a las vacunas iguala a quienes menos tienen y a quienes más tiene. Todos tiene que acceder porque es una cuestión de salud pública”.