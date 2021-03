https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 10:18

10:16

Pidió que funcionarios y concejales rechacen el aumento de sueldo Clemente pide congelar el costo de los impuestos municipales en el próximo cuatrimestre

Clemente pide congelar el costo de los impuestos municipales en el próximo cuatrimestre, de la misma manera que los concejales y el departamento ejecutivo Municipal no se adhieran al aumento de FESTRAM.

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional solicitó al Concejo que suspenda la aplicación de la fórmula polinómica aplicada para calcular el precio de las Tasas Municipales.

"Concejales y funcionarios deberían rechazar el aumento de sueldos y adherir un congelamiento de seis meses. El concejo Municipal, debe estar para ayudar el vecino y dejar de presentar proyectos flojos, sin sentido, algunos dan verguenza" expresó.

Carlos Clemente, presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional solicitó al H. Concejo Municipal que “instrumente los caminos necesarios para modificar de manera extraordinaria la Ordenanza Nº 2.889/2012 que modificó la Ordenanza Tributaria Municipal, estableciendo coeficientes de ajustes cuatrimestrales para los siguientes tributos: Tasa General de Inmuebles (TGI), Tasa de Urbanizaciones Privadas (TUP) y Tasa Retributiva de Servicios Sanitarios (TRSS)”.

“Dicha normativa establece una fórmula polinómica de aumento para la TGI y la TUP, y otra para la TRSS de manera automática cuatrimestral”, recordó Clemente. Y agregó que “la difícil situación económica que atravesamos dentro de tiempos de COVID 19 no escapa a los bolsillos de los santotomesinos, quienes sumaron quejas anteriormente en la recepción de las nuevas boletas”.

“Creemos que mantener congelado para el próximo cuatrimestre de manera única para los comerciantes y ciudadanos esa actualización sería un gesto comprensivo hacia todos los vecinos que están sabiendo tolerar que el recolector no pasa de manera habitual, que los servicios no se cumplen adecuadamente, que la calidad del agua no encuentra respuesta y que cuando todo esto pase, se encontrarán con la realidad diaria de la vida de la ciudad que hay que gobernar sin el paraguas del COVID 19”, afirmó el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional.