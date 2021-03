https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

App vs Gobierno

Mientras Uber ataca desde los medios, el municipio no claudica e insiste con su ilegalidad

La empresa multinacional sostiene su campaña publicitaria en diversos medios y emite comunicados anunciando su buen pasar en Rosario. El Palacio de los Leones, por su parte, no se rinde y advierte que redoblará los esfuerzos de control.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com Pese a que muchos usuarios insisten en que la aplicación Uber en Rosario no está en pleno funcionamiento, la campaña mediática de la compañía continúa al igual que la batalla del municipio contra la multinacional. Llamativamente Uber hizo llegar un comunicado en el que analizaba el funcionamiento de la app en su primer mes de operación en la ciudad. En el documento da constancia de que sus choferes obtuvieron ganancias cercanas a los 25 mil pesos por semana, algo así como 100 mil al mes. Desde el Sindicato de Peones de Taxis se encuentran extrañados por la situación que se está viviendo con la firma. Desde el gremio destacan que la aplicación no está funcionando “porque cuando vos solicitás un coche, no llega”, afirmó a Mirador Provincial su titular, Horacio Gianotti. Pero más allá de las especulaciones sindicales, la empresa resaltó en el informe que Uber en Rosario ya supera las 110 mil descargas y que los usuarios están puntuando a los choferes con un 4, 98, sobre cinco en promedio. Frente a esta batalla que está dando la multinacional desde los medios de comunicación y los avisos comerciales, desde el municipio no se quedan de brazos cruzados y redoblan la apuesta insistiendo con la ilegalidad de la app al no cumplir con la normativa vigente. Tenés que leer Ante la resistencia de uber, el municipio rosarino busca frenar judicialmente la aplicación “Vamos a persistir en el reclamo ante organismos jurisdiccionales. El servicio de transporte público es regulado y ejercemos el control. Hace falta una decisión judicial que avale nuestro pedido y ordene al organismo con competencia que bloquee las aplicaciones que están al margen de la norma”, insistió el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago. De hecho, el propio municipio ya sancionó a dos choferes de Uber con multas de 15 mil pesos, inhabilitación de licencias por 60 días. No sólo eso, sino que también intentó avanzar en materia judicial interponiendo una acción cautelar ante el juzgado Civil y Comercial Nº 7, pero el juez a cargo, Marcelo Quiroga, denegó la intervención dado que para el magistrado la Municipalidad tiene “poder de policía” y no es necesaria la determinación de la Justicia, en este caso. Con este panorama, desde el sindicato de Peones de Taxis siguen en alerta. “Rosario es una ciudad que tiene sobreoferta de servicios públicos y la irrupción de Uber sería muy perjudicial para las fuentes laborales de los taxistas”, que ya de por sí “vienen con baja demanda de viajes”, agregó Gianotti. Tenés que leer Una docente murió atropellada por un chofer de Uber en Buenos Aires Por el momento pareciera haber mucho ruido y pocas nueces por parte de Uber. Sin embargo, la campaña se sostiene firme. Por eso, el municipio no afloja en su lucha por que la app, en el caso de operar en la ciudad, se adecúe a las mismas normas que rigen tanto para taxis como para remises, de lo contrario “los choferes correrán la misma suerte que un remise trucho”, ratificó Zignago. ¿La tercera es la vencida? El 24 de febrero, la aplicación Uber desembarcó en Rosario y comenzó a operar. La compañía oficializó su llegada a través de un correo electrónico que le hizo llegar a todos sus inscriptos. “La app de Uber ya está disponible para Rosario”, así se presenta en el asunto del mail como bienvenida. “¡Rosario se despierta con buenas noticias! Ahora podés moverte con más seguridad mediante la app de Uber, y para celebrarlo ¡disfrutá 0 OFF en tu primer viaje!”, sigue en el cuerpo del correo la presentación de la app. También, recuerda que la promoción es válida para los primeros 2 mil viajes realizados a través de la aplicación Uber desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021 en la ciudad de Rosario. “Los códigos promocionales tienen un tope de 500 ARS y pueden ser utilizados solamente una vez. Los códigos promocionales son personales e intransferibles, no acumulables ni canjeables por efectivo”, informaron desde la compañía en el mail. La compañía además ofrece Uber Essential, para trabajadores esenciales, y Uber Medics, movilidad para personal de salud, los cuales comenzaron a estar disponibles desde este miércoles también. La plataforma destacó que todos los viajes que se hagan mediante estos servicios cuentan con cobertura de seguros de Accidentes Personales y Responsabilidad Civil. “Además, disponen de las funciones del centro de seguridad de Uber como acceso directo al 911 y compartir viaje con contactos de confianza, entre otras”, se agregó. De acuerdo al comunicado corporativo, ya son más de 117 mil las personas que descargaron la app para viajar en la ciudad, y más de 17 mil los que se anotaron para manejar. “A través de Uber Medics, accederán a un 10% de beneficio promocional sobre los precios de referencia en todos los viajes realizados con la aplicación, desde y hacia hospitales, clínicas y centros de salud de la ciudad y alrededores”, se informó. A su vez, los viajes contarán con las funciones de seguridad recientemente implementadas para la Argentina, como grabación de audio encriptada, y anonimización de llamadas para proteger los datos de quienes usan la plataforma. A su vez, estarán disponibles las tecnologías Ridecheck, para detectar paradas inesperadas o anticipadas a través del GPS, y PIN, un código de cuatro dígitos que permite confirmar el viaje correcto entre usuarios y socios conductores.

