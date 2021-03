MotoGP: Morbidelli, el mejor tiempo en los entrenamientos

El Mundial de Motociclismo comenzó este viernes con el Gran Premio de Qatar y en los primeros entrenamientos libres para los pilotos, el italiano Franco Morbidelli fue quien marcó el mejor tiempo.

El segundo mejor registro, fue con la Aprilia RS-GP, para el español Aleix Espargaró. En tanto que el podio lo completó el australiano Jack Miller.

First blood to @FrankyMorbido12! 💪



The 2020 runner-up starts 2021 on top! 🏁#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/0go38wFa1P