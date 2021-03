https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 12:05

12:01

En un live de Instagram Macri contó qué le dijo Juliana Awada tras el "blooper" de Zoom

Mauricio Macri reveló este viernes la reacción de su esposa Juliana Awada al ver la repercusión que tuvo la foto suya en la cama durante el zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.



En la presentación del libro "Primer tiempo" para sus seguidores en las redes sociales, Macri respondió preguntas y una de ellas fue: "Qué dijo Juliana de la foto del zoom en la cama?".

"Se rio y me dijo que tenga cuidado. Yo volvía de gimnasia. Trato de hacer el multitasking, que me enseñan mi hijas. Hago varias cosas a la vez. El zoom lo hago en el teléfono. Se ve que no me di cuenta y ella estaba acá", relató el ex mandatario, al explicar lo que sucedió tras la difusión de la fotografía.

La situación tuvo lugar el pasado lunes, cuando Macri ingresó en la lista de quienes sufrieron descuidos durante las citas virtuales y, en este caso, la protagonista fue la ex primera dama.



Fue durante el encuentro por Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, cuando al conectarse y prender la cámara, Macri apareció en primer plano, pero detrás se podía observar a Awada metida en la cama.



La situación fue comentada en las redes sociales a partir de la fotografía que difundió Juntos por el Cambio de una captura de pantalla del encuentro virtual de los principales referentes del espacio opositor.



En la imagen se puede ver a la ex primera dama recostada, tapada con una manta y mirando el celular.



De ese encuentro participaron, además de Macri, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Horacio Rodríguez Larreta, Humberto Schiavoni, Luis Naidenhoff, Martín Lousteau, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin Moro.



El episodio derivó luego en una fuerte polémica, ya que se especuló con que algún dirigente del espacio pudo haber difundido la fotografía para perjudicar a Macri.



Patricia Bullrich afirmó luego que la filtración de la imagen "fue un error involuntario" y que "no hubo mala fe de nadie".



"Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa. No me parece que se tenga que comentar en qué grupo estaba", explicó la presidenta del PRO.