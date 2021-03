Crean una mascarilla para usar al comer o tomar alguna bebida

​

La última novedad sobre los barbijos contra el coronavirus llega desde México. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), presentaron la primera mascarilla nasal que no cubre la boca, pero busca reducir la probabilidad de contagios de COVID-19 mientras se come y se bebe.

La “máscara para comer” cubre únicamente la nariz y deja libre la boca, por lo que se reduce el riesgo de contagio por aerosoles. Según informó la institución mediante un comunicado, el objeto no pretende reemplazar el barbijo tradicional, “sino reforzar las medidas para cuidar la salud al realizar actividades cotidianas que requieren su retiro, como comer, beber o en consultas odontológicas”.

“Debido a que está comprobado que el tapabocas reduce el riesgo de contagio de COVID-19, el desarrollo de la mascarilla nasal Mask Eating surgió como una necesidad de contar con mayores elementos de protección sanitaria”, indicó el científico y coordinador del proyecto, Gustavo Acosta Altamirano. Los diseñadores mexicanos ya están en contacto con una empresa para poder fabricar y comercializar la mascarilla.

“Para lograr que sea una barrera efectiva para reducir los contagios del virus, se tomó en cuenta el tamaño de los aerosoles”, dijo Acosta, quien agregó que la mayoría de nuevos contagios inician en la nariz, una vez que se inhalan estas gotículas responsables de la transmisión aérea del SARS-CoV-2. Sobre esto, estudios han comprobado que es más probable que el virus ingrese al organismo a través de la membrana que recubre las fosas nasales que a través de la boca o los ojos.

Algunos observadores aplaudieron la idea en Twitter, diciendo que “reduciría la transmisión”, mientras que otros se burlaron de su aspecto un tanto ridículo, señala The New York Post.

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3