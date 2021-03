https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 13:43

13:30

La provincia aún no cuenta con un sistema acusatorio, como el de los mayores. Reclaman que se regule la participación de la Dirección de Justicia Juvenil.

Jornada de debate En busca de un Código Procesal Penal Juvenil La provincia aún no cuenta con un sistema acusatorio, como el de los mayores. Reclaman que se regule la participación de la Dirección de Justicia Juvenil. La provincia aún no cuenta con un sistema acusatorio, como el de los mayores. Reclaman que se regule la participación de la Dirección de Justicia Juvenil.

Desde ya hace varios años, la reforma del Código Procesal Penal Juvenil está en la agenda del Gobierno, pero hasta el momento sin que las discusiones cuajen en un texto integrado.

Los cambios propuestos en el procedimiento buscan que esté a tono con la transformación de los sistemas judiciales, y en especial el sistema de enjuiciamiento penal para adultos que fue modificado en el 2014.

El director de Justicia Penal Juvenil, Federico Lombardi, en dialogo con Arriba Santa Fe, explicó que "el actual Código Procesal de Menores plantea el modelo inquisitivo, donde no está clara la función de investigar, acusar y sancionar, que queda en mano del juez de instrucción"

"El Código Procesal Penal de adultos pasó de un modelo inquisitivo a uno acusatorio. Aquí se pretende lo mismo, volverlo oral, publico y con ello lograr transparencia. Se debe pasar hacia un sistema acusatorio donde queden diferenciadas las funciones del fiscal y del juez, donde se termine el sistema como funciona ahora, que es secreto y escrito. Este sería uno de los puntos fundamentales que atraviesa la discusión", manifestó el funcionario.

Por otra parte, sería conveniente incluir en el trámite "a nuestra dirección, es decir la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, porque nosotros somos quienes ejecutamos las órdenes judiciales. Entonces hay una relación de hecho en la práctica con los juzgados de menores que no está regulada, no está reglamentada. Creo que eso sería un avance importante, sobre todo en lo que hace al trabajo cotidiano, porque ordenaría mucho el sistema", sostuvo Lombardi.

Tenés que leer

Reforma nacional

Además, "lo que necesita con urgencia el país es que se modifique el régimen penal de minoridad bajo el numero de la ley 22.278. Esa ley fue sancionada en el año 1980 en plena dictadura militar y condiciona el Código Provincial"

De hecho, mucho se habla de la edad de imputabilidad, pero "este tema le corresponde al Congreso Nacional y no a las provincias, por eso es importante que analicen cambios en la ley de fondo", remarcó el entrevistado

Perfil delictivo

"Los jóvenes en realidad no comenten tantos delitos como se cree, nosotros en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional, estamos quintos posicionados debajo de Mendoza, de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Nosotros tenemos hoy aproximadamente 211 jóvenes que están atravesando un proceso penal en su contra"

Federico Lombardi manifestó "nosotros lo que evaluamos es que un joven cuando ingresa al Sistema Penal en la mayoría de los casos, se vio vulnerado en sus derechos sobre todo en el desarrollo de su adolescencia, en la edad de los 8 a los 12 años, porque las estadísticas a nosotros nos demuestran que la mayoría de los jóvenes que termina cometiendo un delito o es acusado de tal deja la escuela en séptimo grado o en primer año, es decir hay una deserción escolar que es importante y que hay que empezar a trabajar por allí".

Al mismo tiempo "como sociedad nos hemos acostumbrado a tener grandes porcentajes de deserción escolar y de desempleo. Por ahí no se visualiza, pero un joven que termina cayendo en el camino del delito sus padres, por lo general, no tienen trabajo, es decir se encuentran en una familia que no está bien integrada y que ha sufrido privaciones".

"Hace más de 20 años en la argentina hay un 30 % de desempleo y el mismo porcentaje se visualiza en los casos de deserción escolar. Lo mismo el consumo de droga; también se debe combatir y por otro lado el ocio forzado, esto de que los jóvenes por ahí están en la esquina porque no tienen actividades para hacer y uno observa que en muchos barrios no hay ni siquiera un club para realizar una actividad deportiva", finalizó el funcionario