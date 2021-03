Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.03.2021 - Última actualización - 29.03.2021 - 13:58

13:48

Agradecimiento por Litoralmente

ZULMA CARDO

"Les hago este mensaje, para agradecer inmensamente al diario El Litoral, especialmente a la sección Litoralmente, al haber accedido prontamente a mi pedido, de ampliar los ejercicios de esa sección. Me enorgullezco de tenerlos a ustedes, porque a las personas mayores últimamente las descartan y las ignoran totalmente. Ustedes son ejemplo a imitar. ¡¡Eternamente agradecida!!".

****

Una EPE como en Suiza

ENRIQUE DE B° EL POZO

"El sábado 20 a la mañana, en medio de la lluvia, nos quedamos sin luz en casa. Averiguamos y nos enteramos de que éramos los únicos en el barrio con ese problema. Llamé a un electricista y detectó que un fusible especial se había quemado, pero que era un trabajo de la EPE solucionarlo. Fui a comprar el fusible y llamé a la EPE. Con mi señora no sabíamos hasta qué hora estaríamos sin luz y pensamos que siendo fin de semana y con lluvia, la EPE iría quién sabe cuándo a repararnos el desperfecto. Contrariamente a eso, ¡en menos de una hora la EPE estuvo en casa y en un ratito hicieron el trabajo y volvimos a tener el servicio eléctrico! Por eso, por este medio, así como hay quejas y reclamos, en esta oportunidad quiero agradecer a la EPE y especialmente a esos operarios que concurrieron a casa tan rápido y nos reconectaron la luz. Mi suegra, contenta, nos dice: '¡Ni que estuviéramos en Suiza! ¡Qué bueno que lo hayan solucionado tan rápido!'. Así fue. Gracias, nuevamente, a la EPE. Fue un gran alivio, porque además, tenemos un bebé recién nacido y era un gran inconveniente estar sin luz".

****

Total descontrol

SANTIAGO ABBA

"Cuando estaba pensando en escribir este mensaje, leí la carta del lector Miguel A. Crespi, quien expresa exactamente lo que me ocupa y preocupa. El descontrol en el tránsito es total, pues ya no solo motos y bicicletas no respetan manos ni semáforos, sino que también están animándose a ello los automóviles, seguramente porque solamente hay algún control en pleno centro. Las calles están destrozadas, y por lo que leí sobre el plan de bacheo, el mismo no abarca ni cerca a la ciudad completa. La oscuridad y el abandono en calles y parques es asombrosa; pero... la TGI aumenta cada tres meses. Este desastre que lleva tantos años quizá termine cuando el señor Jatón asuma...".

****

El libre mercado en las vacunas

LECTORA ATENTA

"Quiero decir que es falso que se pase por alto a los mayores de 70 años en la campaña de vacunación. Me consta que se está vacunando a los mayores de 70 y que la atención es muy, pero muy buena. Sucede que la demanda de vacunas supera la provisión de las mismas. La vacuna escasea y no es solo un problema de nuestro país. Las leyes del mercado se aplican también en la distribución de las vacunas. Hay países que acopian más de lo que necesitan y es fácil que sepamos cuáles son esos países, como EE.UU., Inglaterra, etc. No hay que dejarse llevar por la mala fe ni por las campañas de desprestigio instrumentadas por Cambiemos contra el gobierno nacional, y no es que yo sea peronista ni kirchnerista. Solo me atengo a la realidad. Y pido reflexión a los que opinan en este espacio y también a quienes publican algunos mensajes. Muchas gracias".