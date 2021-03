Una decisión, la de poner al Pulga, con beneficio y riesgo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colón pone en juego su invicto -no la punta- ante un rival que trata de hacer pie en Primera y con una gran incertidumbre por la presencia o no de su mejor jugador.

El Pulga Rodríguez debe ser, hoy, en el fútbol argentino, uno de los dos o tres jugadores desequilibrantes por sí mismo. Muchos dirán que el fútbol es un juego colectivo. Cosa que es absolutamente cierta e indiscutible. Un equipo puede más que una individualidad. Pero hay jugadores que pueden definir un partido. Y Colón tiene a uno de ellos. Los ejemplos sobran. Sin ir más lejos, los partidos con Aldosivi y Estudiantes son una clara demostración. Con Aldosivi, fabricó la falta del penal que él convirtió en gol para ganar 2 a 1. En La Plata, liquidó un partido cerrado y excesivamente friccionado, con dos golazos. Que esté o no esté, no es un dato más o que pase desapercibido. Hoy, con este nivel que exhibe el tucumano, Colón puede perder -en caso de no jugar- a su mejor jugador y al que puede desequilibrar e inclinar la balanza por sí mismo en favor de su equipo. ¿Es el mejor jugador del fútbol argentino como dice su representante?, quizás no. Pero es de los dos o tres que pueden desequilibrar y marcar la diferencia.

El resultado de la resonancia magnética a la cual se lo sometió, arrojó la distensión en el isquiotibial de su pierna izquierda. Es decir que la lesión existe y el estudio así lo comprueba. Pero está la otra parte, que es la "clínica", que es diferente. ¿Por qué?, porque el jugador no siente dolor y en teoría se ha podido desplazar sin mayores problemas. Por eso se lo subió al micro, está en Buenos Aires y se decidirá a último momento si juega o no.

Hay que poner todo en la balanza: 1) el lado positivo es que el jugador no está descartado y para Domínguez no deja de ser una gran tentación el hecho de ponerlo por el lógico beneficio que eso significa; 2) el lado negativo es que se lo estaría, supuestamente, arriesgando y esto podría agravar un cuadro de situación que no es tan complicado como se pudo observar en un principio. Por eso, la decisión final tiene un alto contenido de riesgo. Y cuando suceden estas cosas, uno siempre piensa en una de esas máximas que tiene el fútbol: "si fuese un partido decisivo, una final o tres puntos clave para lo que fuere, el jugador juega". Y este partido, en realidad, no tiene absolutamente nada de decisivo para Colón, que ni siquiera perderá la punta en caso de que sea derrotado. Medir las consecuencias y si el riesgo es justificado, forma parte del análisis que seguramente se harán cuerpo técnico y médico para definir si el Pulga juega o no.

Por el resto, Colón ya viene con un envión, con jugadores que se han ganado la titularidad con creces y una línea de juego bien perfilada. Faltará Ferreira (con el tobillo maltrecho), pero hay un jugador que lo puede reemplazar con las mismas características (Farías). Y la otra buena noticia es que por fin habrá un banco de suplentes con alternativas valederas. Y esto se produce por la recuperación de tres jugadores en condiciones de pelear titularidades: Bernardi, Bianchi y Morelo, además de haberlo subido al micro a Tomás Sandoval, que por contacto estrecho fue desplazado de los partidos con Argentinos Juniors y Rosario Central.

Platense está haciendo pie en el torneo. Le hizo un partido digno a River, que le ganó por la mínima diferencia y con Armani convertido en figura. Posiblemente no le plantee un partido demasiado abierto a Colón, algo que Argentinos Juniors y Rosario Central optaron, como estrategia, oponiéndole una resistencia a la que Colón no pudo superar.