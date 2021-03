Está bueno estar invicto pero llegó la hora de ganar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Tate necesita sumar de a tres para meterse de lleno en puestos de clasificación. Después, se le vienen Vélez, Boca, Talleres e Independiente al equipo del "Vasco".

Al Unión del "Vasco" Azconzábal, coleccionista oficial de empates (con cuatro comparte el podio junto a Huracán) en esta Copa de la Liga, le llegó la hora de ganar y sumar de a tres. Es que si bien luce bien y brilla la chapita de "uno de los dos invictos que quedan en el fútbol argentino", el Tate sabe que necesita cantar victoria, pensando en la tabla y pensando en la cancha. El rival, averiado y golpeado por el COVID 19 con 20 bajas en su delegación, será Sarmiento de Junín desde las 21.15 de un viernes inestable en la ciudad de Garay. Si bien llovió mucho, el césped del 15 de Abril es de los más elogiados en el fútbol criollo.

Más allá que el entrenador rojiblanco siempre de "grupo" y no sólo de "equipo", es real que en las últimas fechas el equipo perdió control de juego con la baja de Nelson Acevedo y se quedó sin gol al no estar Juan Manuel García. De esas dos bajas, la de "Chaco" y la de "Juanchón", en principio el entrenador sólo podrá tirar a la cancha desde el vamos al ex punta de Arsenal. El volante central, campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, sigue tocado y llegaría muy con lo justo para arrancar entre los once. En su lugar, al lado del rendidor Cañete, estará un mejorado Mauro Pittón.

El otro retorno, en principio, sería el del agresivo zurdo Kevin Zenón, un abrelatas importante para este tipo de partidos, donde Sarmiento intentará no perder como objetivo principal en Santa Fe (le ganó a Defensa y Justicia en la fecha pasada como local en Junín).

Es muy poca la referencia que se puede tener del rival, en el contexto de tantas bajas y con el mismo cuerpo técnico fuera de pistas. Lo que sí quedó claro, en el juego del domingo ante "El Halcón", que el grupo encontró una motivación especial para salir igual, jugar y ganar tres valiosos puntos pensando en el promedio.

"Hablé con la Liga Profesional para postergar el partido (contra Unión) pero me dijeron que no, porque ellos estaban trabajando con un protocolo y que no se pueden suspender encuentros, ya que sino iban a ser muchos. Mi opinión es que debía suspenderse. Pero el reglamento era claro, y nosotros entre los presidentes ya lo habíamos hablado. Lo más lógico era que se suspendan por unos días. Nosotros jugamos el lunes, y al otro día empezaron con los síntomas entre jugadores y allegados", explicó Fernando Chiófalo, máxima autoridad de Sarmiento de Junín en la previa a este cruce ante Unión en el 15 de Abril.

Lo que está claro, cuando se escuche el pitazo inicial, es que serán "once contra once", más allá de las bajas y de los nombres. Para el visitante, el punto del empate será un puntazo en este tipo de circunstancias.

Para el dueño de casa, de la mano del "Vasco" Azconzábal, llegó el momento de ganar. Es lindo estar invicto, pero Unión necesita sumar de a tres en una sola noche y de golpe. No sólo por las ventajas que pueda dar el rival de turno, sino haciendo cálculos de lo que se viene en cuanto al fixture y los rivales.

¿La "Pepa" Armando como mánager?

Raúl Agustín Armando comunicó públicamente, en las últimas horas y en redes sociales, que se desvincula del cuerpo técnico histórico de Frank Darío Kudelka, que salió de Newell's por falta de resultados y ya fue presentado en Huracán de Parque Patricios en las últimas horas.

"Fueron más de 11 años juntos!!! Lo mejor para lo que viene!!! Mi cariño y respeto por siempre", escribió la querida "Pepa", con varias fotos de su paso al lado de Kudleka y las palabras "Muchas gracias".

Versiones firmes indican que algunos directivos cercanos al presidente rojiblanco Luis Spahn le acercaron el nombre de Raúl Armando (muy querido en el Mundo Unión) como posible reemplazante de Martín Zuccarelli en la función de mánager. Por ahora, luego de desvincularse de Kudelka, se desconoce qué es lo que quiere hacer la "Pepa" de su futuro profesional.