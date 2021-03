https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inseguridad

Entraron a robar 12 veces en una escuela de Rosario

Se trata de la escuela N°756 Pocho Lepratti en barrio Las Flores de Rosario que todavía no pudo comenzar las clases virtuales ni presenciales porque los delincuentes no le dan respiro.

Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe Rosario, advirtió que es una situación que preocupa porque se repite en varias escuelas. “La N° 756 tuvo 12 robos, otra en zona sur y otra en zona norte", indicó.

"Hoy la escuela N° 1.226 entre las 7 de la mañana que se va un guardia y las 7.20 que llega la directora entró un ladrón, no se llevó nada, pero rompió la puerta ventana e hizo otros destrozos", lamentó.

“Hay situaciones de vandalismo y unas veces se pueden llevar cosas de más valor o de menos valor. Tiene que haber políticas de más cuidados porque son doce meses que son difíciles de sostener y hay que defender las instituciones educativas en los barrios”, señaló.