Informe del Indec

El superávit comercial de febrero en Argentina fue de US$ 1.062 millones

Si bien el resultado comercial del primer bimestre de este año se encuentra US$ 100 millones por debajo (-12%) de igual período de 2020, lo cierto es que la balanza está mostrando un buen rendimiento -segundo mes seguido por encima de los US$ 1.000 millones- que permitirá apuntalar el ingreso de divisas.

Informe del Indec El superávit comercial de febrero en Argentina fue de US$ 1.062 millones Si bien el resultado comercial del primer bimestre de este año se encuentra US$ 100 millones por debajo (-12%) de igual período de 2020, lo cierto es que la balanza está mostrando un buen rendimiento -segundo mes seguido por encima de los US$ 1.000 millones- que permitirá apuntalar el ingreso de divisas.