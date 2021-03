https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Segundo ciclo

Kudelka, nuevo DT de Huracán: "No es una revancha sino un nuevo desafío"

El ex entrenador de Unión, de 59 años de edad, dejó Newell's Old Boys hace poco más de una semana por los malos resultados y firmó con el "Globo" hasta diciembre del 2021.

Crédito: Prensa Huracán

El flamante entrenador de Huracán, Frank Kudelka, aseguró que su llegada al club para un segundo ciclo "no es una revancha sino un nuevo desafío" y, aunque admitió que no es "la situación ideal", se mostró contento de encontrar un plantel "con muchos jóvenes". "Estoy donde quiero estar. Se dio en este momento y lo agradezco mucho. Es un halago volver, pero no lo tomo como una revancha sino como un desafío nuevo", dijo Kudelka en su presentación oficial con una conferencia de prensa en el Tomás A. Ducó. "Espero estar a la altura del paladar del hincha de Huracán. Encontré un equipo con muchos jóvenes y me gusta. No es la situación ideal pero es el inicio de un proyecto de formación de jóvenes y el armado de un plantel a futuro", agregó. #Huracán 🎈 Kudelka dirigió su primera práctica en Huracán



Este viernes por la tarde el plantel profesional trabajó bajo las órdenes del nuevo entrenador en La Quemita.



👉 https://t.co/l38zSxszlg pic.twitter.com/j0Q7KkApiO — CA Huracán (@CAHuracan) March 26, 2021 Kudelka, de 59 años de edad, dejó Newell's Old Boys hace poco más de una semana por los malos resultados y firmó con Huracán hasta diciembre del 2021. Su debut en este segundo ciclo será el lunes a la noche contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el Ducó, por la séptima fecha de la Copa de la Liga. En su primera etapa en el "Globo", a partir de octubre de 2013, dirigió al equipo en la B Nacional. A mitad de 2014 perdió la final por el ascenso contra Independiente y luego empezó la campaña de la Copa Argentina (hasta cuartos de final) que conquistó el equipo de Parque Patricios en 2014. "En el ciclo anterior no me tocó finalizar, no estuve en el momento de levantar las copas (el ascenso, la Copa Argentina y la Supercopa), pero lo sentí como propio", dijo el entrenador. "Estoy contento y a gusto en Huracán. Es muy difícil disfrutar, pero este club me da la posibilidad de ser feliz -agregó-. Ahora lo que quiero es conseguir una forma de jugar que me sienta identificado. Mi idea siempre es mirar el arco de enfrente. No puedo pensar en la tabla de abajo cuando faltan dos años y setenta y pico de partidos. Estamos para iniciar un proyecto hermoso". Kudelka elogió el trabajo de su antecesor, Israel Damonte, de quien dijo que estaba haciendo "bien las cosas y dejó una buena estructura"; y aseguró que no llegó "por necesidad" sino por la convicción y la confianza en el nuevo proyecto de la institución. Kudelka tendrá como ayudantes a Martín Cicotello y sumó a Mariano Echeverria (ex defensor de Boca y breve experiencia como DT de Tigre) que reemplaza a Raúl Armando, su principal colaborador durante once años, que se alejó por temas personales. Tenés que leer Kudelka dirige el sábado su último partido en Newell's y se viene el "Mono" Burgos En la presentación estuvieron el presidente del "Globo", David Garzón, y los vicepresidentes Abel Poza y Gustavo Mendelovich. "Estamos muy ilusionados con el proyecto que vamos a empezar con Darío. Desde la campaña electoral soñábamos con la posibilidad de volver a tener un entrenador así", dijo Garzón. Antes de la conferencia de Kudelka, la comisión directiva de Huracán presentó a Fabio Radaelli como nuevo coordinador de las divisiones inferiores. El excoordinador de Racing Club y Aldosivi reemplaza en el cargo a Héctor Bracamonte, quien renunció hace diez días por motivos personales. Con información de Télam